İskoçya Futbol Federasyonu'nun politikasında köklü bir dönüşümü yansıtan tarihi ve şok edici bir kararla, "Old Firm" derbisinde yaşanan en tehlikeli taraftar olayları bölümüne perde indi. Görülmemiş bir cezayla İskoçya'nın iki devi boş tribünler önünde oynamak zorunda kalacak.

İskoçya Futbol Federasyonu, bbc'ye göre, Celtic ve Rangers'a, geçen sezon çeyrek finalde oynadıkları karşılaşmaya damga vuran ciddi olaylar nedeniyle, İskoçya Kupası'ndaki bir sonraki iç saha maçlarını seyircisiz oynama cezası verdi.

Federasyon bununla da yetinmedi, her iki kulübe de o kapalı gişe maçlarda kendilerine konuk olacak rakip takıma ödenecek 100 bin sterlinlik ağır bir para cezası kesti. Ayrıca, kupa müsabakaları boyunca iki kulüpten herhangi birinin taraftarlarınca kabul edilemez herhangi bir davranışın tekrarlanması halinde, stadın tamamen kapatılması şeklinde ikinci bir ceza tehdidinde bulundu.

Ibrox'ta kontrolün kaybolduğu gece

Olayın ayrıntıları geçen mart ayına dayanıyor. Celtic, Ibrox Stadı'nda ezeli rakibi Rangers'ı penaltı atışlarıyla heyecanlı bir şekilde yenerek yarı finale yükselmişti. Hakemin düdüğünü çalmasıyla birlikte, iki takımın taraftarlarının yeşil sahaya girmesi, havai fişek ve fırlatılan cisimlerle stat zemini bir kaos alanına dönüşmüş, olaylarda bir dizi polis memuru yaralanmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Bunun ardından her iki kulübe de, kabul edilemez davranışlarla ilgili İskoçya Futbol Federasyonu disiplin talimatlarının 37. maddesi uyarınca resmi suçlama yöneltildi ve kulüpler bağımsız bir yargı komitesi önünde ifadelerini verdiler.

Şok edici rapor ve yaklaşımdaki değişim

Mark Blackburn başkanlığında geçen ay yayımlanan bağımsız bir inceleme raporu, yaşananların neredeyse şiddetli bir toplu çatışmaya dönüşmek üzere olduğunu ortaya koydu. Rapor, iki kulüpteki bariz eksiklikleri belirledi ve taraftar olayları olgusuyla mücadelede daha önce gösterdiği gevşeklik nedeniyle İskoçya Futbol Federasyonu'nun kendisine de sert eleştiriler yöneltti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Federasyon ve Premier Lig, son dönemde havai fişek kullanımı nedeniyle para cezaları veya bilet kotalarının düşürülmesiyle yetinmeyi alışkanlık haline getirmiş olsa da, mevcut cezanın ağırlığı yaklaşımda tam bir değişikliğe açıkça işaret ediyor.

Bu cezaların, önümüzdeki ocak ayı ortasında İskoçya Kupası'nın dördüncü turunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. İskoçya Futbol Federasyonu bu kararla, yorumu kabul etmeyen kesin bir mesaj gönderiyor: Kabul edilemez davranışa gösterilen hoşgörü dönemi geri dönüşü olmayacak biçimde sona erdi.