Fas Millî Takımı, Dünya Futbol Federasyonu "FIFA" sıralamasında Brezilya'yı geçici olarak geride bırakarak Afrika adına tarihî bir başarıya imza attı ve tarihinde ilk kez dünya beşincisi konumuna yükseldi.

Bugün cuma günü oynanan hazırlık maçında Brezilya'nın son dakikalarda Avustralya ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Fas ekibi Brezilya'dan bir hediye almış oldu.

Avustralya Millî Takımı ile berabere kalan Brezilya, FIFA'nın internet sitesine göre toplam puanından 02.02 puan kaybederek 1802,90 puana geriledi ve altıncı sıraya düştü.

Fas Millî Takımı ise bu düşüşten yararlanarak 1803,99 puanla geçici olarak beşinci sıraya yükseldi.

Fas Millî Takımı, bugün cuma akşamı 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki serüvenine başlarken konuk edeceği Gabon'u yenmesi hâlinde beşinci sıradaki konumunu pekiştirebilir. Bu, takımın 2026 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez sahaya çıkışı olacak.

Fas Millî Takımı'nın önünde sıralamada şu anda yalnızca sırasıyla İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere'den oluşan dörtlü bulunuyor.

FIFA'nın internet sitesine göre puan bazında güncel sıralama:

Fifa

Fas, Nijerya'nın başarısını yakaladı

Fas böylece tarih boyunca en iyi sıralamaya sahip Afrika millî takımı olarak Nijerya adına kayıtlı rekoru da yakalamış oldu; bu rekor 1994 yılına aitti.

O dönemde Nijerya ekibi, 1994 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve son 16 turuna ulaştığı Dünya Kupası'ndaki güçlü performansının etkisiyle beşinci sırayı işgal etmişti.

Avustralya Millî Takımı ise Brezilya ile berabere kalarak topladığı 02.02 puanın ardından FIFA sıralamasında 1583,53 puanla 27. sıraya ve Asya'da üçüncü sıraya yükseldi.

Mevcut sıralamanın geçici olduğunu, FIFA'nın nihaî ve resmî sıralamayı içinde bulunulan uluslararası ara döneminin sona ermesinin ardından 7 Ekim'de açıklayacağını hatırlatalım.