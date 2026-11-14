Tarihi an: Manchester United'ın teknik ekibinde bir kadın

Manchester United, teknik ekibinin yapılanmasında eşi görülmemiş bir adıma hazırlanıyor. Bu gelişme, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımın teknik yönetimini devralmak üzere gelişiyle aynı döneme denk geliyor.

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Portekiz basınından A Bola'nın İngiliz "The Guardian" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, İspanyol uzman Silvia Tuya Viñas, teknik direktör Pochettino'ya yeni görevinde eşlik edecek; Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'nın teknik ekibinden dört üyeyle birlikte bu göreve gelerek, bir asrı aşan tarihi boyunca Manchester United'ın teknik ekibinde görev yapan ilk kadın olacak.

Tuya'nın yanı sıra, Manchester United'ın yeni teknik ekibinde yardımcı antrenör Jesús Pérez, Miguel D'Agostino, kaleci antrenörü Toni Jiménez ve teknik direktörün oğlu olup spor bilimleri uzmanı olan Sebastiano Pochettino da yer alıyor. Bu isimlerin tamamı uzun yıllar boyunca Pochettino ile çalıştı ve Manchester United'da da yardımcı ekibinin bir parçası olarak devam etmeleri bekleniyor.

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Amerikan Futbol Federasyonu, Pochettino ve teknik ekibinin millî takımla olan bağının sona erdiğini, İngiliz kulübüne geçişlerine zemin hazırlamak amacıyla duyurmuştu. Arjantinli teknik direktörün Manchester United'daki görevine 18 Kasım'da başlaması planlanıyor.

Pochettino'nun yeni takımıyla ilk sınavı Liverpool karşısında olacak; Manchester United, 22 Kasım'da Anfield'da konuk olacak ve Premier Lig'deki yolculuğunun başında hiç de kolay olmayacak beklenen bir karşılaşmaya çıkacak.

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46 yaşındaki Tuya, spor bilimleri alanında doktora derecesine sahip ve bu alanda akademik tecrübeye de sahip; Katalonya Ulusal Beden Eğitimi Enstitüsü ile Barcelona Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Mesleki geçmişi, üniversite çalışmalarını ve fiziksel hazırlık uzmanlığını bir arada barındırıyor.

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Kulüpler düzeyinde ise İspanyol uzman, "Liga F" olarak bilinen İspanya Birinci Lig kadın futbol liginde mücadele eden Levante kadın takımının fiziksel hazırlık alanında görev yaptı. İspanyol kadın futbolunun en üst düzey müsabakalarında oyuncuların fiziksel hazırlık gereksinimleriyle daha önce de ilgilendi.

Tuya, Pochettino'nun millî takımı çalıştırdığı dönemde, Ekim 2024'te Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'nın teknik ekibine katılmış ve Amerikan erkek millî takımının teknik ekibine resmî olarak kaydedilen ilk kadın olmuştu.

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Manchester United, sezonun felaket başlangıcının ardından eski teknik direktör Michael Carrick'i görevden almıştı; takım, Premier Lig'in başlangıcından bu yana on haftada yalnızca bir galibiyet elde etmiş ve bu durum Manchester United'ın 8 puanla 18. sıraya (küme düşme bölgesinin ilk basamağı) gerilemesine yol açmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise takım, iki galibiyet ve iki mağlubiyetin ardından lig aşamasında 17. sırada (6 puan) yer alıyor.

United, yolculuğuna Azerbaycan ekibi Qarabağ karşısında ikna edici bir 4-0'lık galibiyetle başladı; ardından Atlético Madrid'e 2-0, Como'ya 4-1 yenildi, sonra dördüncü haftada Roma karşısında önemli bir 3-2'lik galibiyet aldı. United, müsabakada kalmak için son güvenli sıra olan 25. sıranın yalnızca iki puan önünde bulunuyor. United, 25 Kasım'da Sporting Lizbon ile karşılaşacak; ardından Leipzig, Bayern Münih ve Villarreal ile belirleyici maçlara çıkacak. Bu da Pochettino'nun tur atlamayı garantileme görevini son derece zorlaştırıyor.

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