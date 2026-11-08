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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Tarihe geçti: Fermín López, Atletico Madrid karşısında 3 efsanenin başarısını tekrarladı

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
F. Lopez
Rivaldo
İspanya
Brezilya

Rojiblancos karşısında parladı

Barcelona oyuncusu Fermin Lopez, takımının bu gece Metropolitano Stadı'nda La Liga kapsamında Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta parladı.

Fermin, Barça adına 45. ve 66. dakikalarda iki gol kaydederek bir golle geride olan takımını öne geçirdi.

"X" sitesinde istatistikler konusunda uzmanlaşmış "Mister Chip" hesabı, Fermin Lopez'in İspanya Ligi'ndeki 100. maçında iki gol attığını belirtti.

Hesap şunları ekledi: "İspanya Ligi'ndeki 100. maçlarında en az iki gol atan Barcelona oyuncuları: Fermin Lopez (2026, Atletico Madrid'e karşı), Rivaldo (1999, Espanyol'a karşı), Eladio (1966, Granada'ya karşı), Kubala (1956, Celta Vigo'ya karşı)."

 

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