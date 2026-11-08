Barcelona oyuncusu Fermin Lopez, takımının bu gece Metropolitano Stadı'nda La Liga kapsamında Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta parladı.

Fermin, Barça adına 45. ve 66. dakikalarda iki gol kaydederek bir golle geride olan takımını öne geçirdi.

"X" sitesinde istatistikler konusunda uzmanlaşmış "Mister Chip" hesabı, Fermin Lopez'in İspanya Ligi'ndeki 100. maçında iki gol attığını belirtti.

Hesap şunları ekledi: "İspanya Ligi'ndeki 100. maçlarında en az iki gol atan Barcelona oyuncuları: Fermin Lopez (2026, Atletico Madrid'e karşı), Rivaldo (1999, Espanyol'a karşı), Eladio (1966, Granada'ya karşı), Kubala (1956, Celta Vigo'ya karşı)."