Tarihe geçen gece… Mbappé, Senegal maçıyla Fransa Milli Takımı’nın “efsanevi listesine” girdi

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası'nda bu Salı akşamı Senegal karşısında Les Bleus'un ilk onbirinde yer alarak tarihe geçti.

Uluslararası "Transfermarkt" sitesine göre, Kylian Mbappé, Salı günü Senegal karşısında ilk 11'de yer alarak Fransa milli takımıyla 99. uluslararası maçına çıktı.

Henüz 27 yaşındaki Real Madrid forveti, kariyerine devam ederek Fransa milli takım tarihinin en çok maça çıkan oyuncularından biri oldu.

Bu 99. maçla Mbappé, Fransa milli takımında en çok maça çıkan oyuncular listesinde ilk 10'a girdi.

Fransız milli takım tarihinin en çok forma giyen ilk 10 oyuncusu listesi, efsanelerden oluşuyor. Listeyi 145 uluslararası maçla kaleci Hugo Lloris başı çekiyor; onu 142 maçla ikinci sırada sağlam savunmacı Lilian Thuram takip ediyor.

Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise forvet Olivier Giroud ve hücum yıldızı Antoine Griezmann, her biri 137 maçla eşit sayıda yer alırken, onları beşinci sırada 123 maçla “Kara Geyik” Thierry Henry takip ediyor.

Listenin ikinci yarısında ise “Kaya” lakaplı Marcel Desailly, 116 maçla altıncı sırada yer alıyor ve 108 uluslararası maça çıkarak yedinci sırada yer alan efsane Zinedine Zidane’ın önünde bulunuyor. Onu, 107 maçla sekizinci sırada yer alan orta saha yıldızı Patrick Vieira takip ediyor. ardından Fransa milli takımının şu anki teknik direktörü Didier Deschamps 103 maçla dokuzuncu sırada yer alırken, golcü Kylian Mbappé ise 99 uluslararası maçla listenin onuncu sırasında yer alıyor.