Suudi Arabistan ekibi Hilal, yaz transfer döneminde yeni bir darbe aldı. Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane geleceğiyle ilgili nihai kararını netleştirerek, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ne transfer olma ihtimaline dair tartışmalara son verdi.

Hilal, son dönemde oyuncu ve menajeriyle sözlü görüşmelere girmişti. Kulüp, Kane ile Bayern Münih yönetimi arasında sözleşme uzatımı konusunda süren görüşmeleri değerlendirmeye çalışmış ve oyuncuyu "Lider" ile yeni bir tecrübe yaşamaya ikna etmeyi ummuştu.





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İngiliz gazeteci (Ben Jacobs)'a göre Harry Kane, Bayern Münih'te kalmaya dair nihai kararını verdi. Oyuncu, Bavyera devinde sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor ve böylece Hilal ile hizmetlerini almaya ilgi gösteren tüm kulüplere kapıyı kapatmış oluyor.

Jacobs, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanının Premier Lig'e dönmeyi de düşünmediğini, Alman ekibiyle daha fazla kupa kazanma isteği doğrultusunda tamamen Bayern'deki yolculuğuna devam etmeye odaklandığını belirtti.

Bu karar, Hilal için yeni bir darbe niteliği taşıyor; özellikle de Kane'in daha önce iki farklı vesileyle, aldığı büyük mali tekliflere rağmen Suudi kulübüne transfer olmayı reddetmiş olması dikkate alındığında.

Bayern Münih'in İngiliz forvetten vazgeçmemesi, oyuncunun 31 maçta 36 gol ve 5 asistlik olağanüstü bir sezon geçirmesinin ardından geldi. Kane, takımın Almanya Ligi şampiyonluğuna doğrudan katkı sağlamıştı.