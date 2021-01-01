Tarih Giresunspor'dan yana

Giresunspor'un 35 puanla lider tamamladığı TFF 1.Lig'de 2001-02'den bu yana ilk yarıyı lider tamamlayan 19 ekipten 12'si Süper Lig vizesi aldı.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de ilk yarı heyecanı 3 erteleme maçı dışında tamamlandı. 12. haftada ertelenen Ankaraspor- ile 13. haftadan ertelenen İstanbulspor-Aydeniz Et ve Akhisaspor-Adanaspor karşılaşmaları 11 Ocak'a kadar oynanacak.

’un 35 puanla ilk yarıyı lider tamamlamayı garantilediği ligde Karadeniz temsilcisini 2 puan geriden Yılport Samsunspor takip etti. 32 puana sahip , 31’er puana sahip ile bir maçı eksik İstanbulspor ve 30 puanlı Tuzlaspor play-off barajında yer aldı. İstanbulspor, ertelenen Aydeniz Et Balıkesirspor maçında alacağı sonuca göre 2. sıraya yükselebilir.

Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan , birer maçları eksik 9 puanlı Ankaraspor ile 13 puana sahip Akhisarspor ise düşme hattında bulunuyor.

Daha fazla takım

19 liderden 12'si Süper Lig'de

Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren mevcut haliyle oynanan TFF 1. Lig'de bu süreçte 19 sezonda ilk yarıyı lider tamamlayan 12'si Süper Lig'e yükseldi.

İlk yarıda ilk sırada yer alan ekiplerden 2003-2004'te Sakaryaspor, 2004-2005'te , 2005-2006'da , 2006-2007'de OFTAŞ, 2008-2009'da , 2009-2010'da Kardemir , 2011-2012'de , 2013-2014'te , 2014-2015'te , 2017-2018'de MKE Ankaragücü, 2018-2019'da Gençlerbirliği ve geçen sezon da sezon sonunda Süper Lig'e çıktı.

2001-2002'de , 2002-2003'te Ankaraspor, 2007-2008'de Sakaryaspor, 2010-2011'de , 2012-2013'te Manisaspor, 2015-2016'da Elazığspor ve 2016-2017'de ise Eskişehirspor, ilk yarının sonundaki liderliklerini koruyamadı ve Süper Lig vizesi alamadı.

Zirvede 7 farklı ekip

Ligin ilk devresinde Giresunspor dışında 6 takım daha ilk sırada yer aldı.

Son haftada liderliği Altay'dan devralan Giresunspor'un yanı sıra Adana Demirspor, Altay, , Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ve Tuzlaspor da çeşitli haftaları ilk sırada tamamladı.

Haberin devamı aşağıda

Ligde geçen sezonun yanı sıra 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında dörder, 2018-2019'da ise 2 takım ilk yarıda liderlik sevinci yaşamıştı.

Süper Lig özlemi

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den bu yana bir daha Süper Lig yüzü göremedi.