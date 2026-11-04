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Tarih boyunca: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son dakikaların canavarı

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Valencia - Real Madrid
Valencia
La Liga
F. Valverde
Yunanistan
İspanya
Uruguay

Real Madrid geriye düştüğü maçı galibiyete çevirdi

Real Madrid, Avrupa Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca son dakikalarda en çok gol atan takım olarak rekorunu güçlendirmeye devam etti; Uruguaylı Federico Valverde, çarşamba akşamı Yunan ekibi AEK Atina'nın filelerine galibiyeti getiren (üçüncü) golü kaydetti. Karşılaşma, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta mücadeleleri kapsamında oynandı.

Valverde, 90+2. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla attığı muhteşem golle, beyazlı ekibi deplasmanda 3-2'lik galibiyete taşıdı.

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La Liga

07 Kas 2026

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Futbol istatistikleri konusunda uzman İspanyol gazeteci Fran Martínez'e göre, Real Madrid, kıtanın en büyük turnuvasının tarihi boyunca uzatma dakikalarında en çok gol atan takım konumunda; uzatmalar hariç olmak üzere 90. dakikada ya da sonrasında toplam 49 gol kaydetti.

"Sofascore" ağının bir istatistiğine göre Valverde, son üç sezonda Avrupa'nın beş büyük liginin kulüplerinde ceza sahası dışından 10'dan fazla gol atan oyuncular listesinde yer alıyor.

Listenin zirvesinde Real Madrid'in bir diğer yıldızı, Fransız Kylian Mbappé 17 golle bulunuyor; onun arkasında ise yurttaşı, Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise (15) geliyor.

Liste şu şekilde oluştu:

  • Kylian Mbappé: 17 gol.
  • Michael Olise: 15 gol.
  • Lamine Yamal: 14 gol.
  • Harry Kane: 12 gol.
  • Hakan Çalhanoğlu: 12 gol.
  • Federico Valverde: 11 gol.

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