Eski Al-Ahli Suudi oyuncusu Tunuslu Tarek Dhiab, rakip Hilal'in müthiş bir kadroya sahip olduğu görüşünde ve Simone Inzaghi yönetiminde takımın büyük ölçüde geliştiğini belirtiyor.

Hilal, dün cumartesi günü Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin 12. haftasının kapanışında Al-Fateh'i 2-0 yenerek zorlu bir galibiyet elde etti.

Ayrıca oku: Benzeri görülmemiş goller: 12. hafta tarihi bir rekora imza attı!

Tarek Dhiab, "Thmanyah" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal müthiş bir oyuncu grubuna sahip, özellikle sağ bek Mohammed Mahzari; kendini açıkça geliştirmeyi başardı ve hiç şüphesiz Hilal için kazançlı bir transfer."

Gelecek maçlar HIL AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Şöyle devam etti: "Kendini hem hücumda hem de savunmada kabul ettirmeyi başaran harika bir oyuncu. En önemlisi, herhangi bir forvetin onu geçmesi zor çünkü büyük bir sağlamlıkla duruyor."

Mahzari'nin maçın adamı ödülünü almasıyla ilgili ise şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle hak ediyor, çünkü Hilal takımı için büyük bir kazanç."