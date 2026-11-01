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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Tarek Dhiab: Hiçbir forvet Hilal'in yıldızını geçemez

Al Hilal
M. Mahzari
Premier Lig
Suudi Arabistan

Eski Al Ahly yıldızı ne söyledi?

Eski Al-Ahli Suudi oyuncusu Tunuslu Tarek Dhiab, rakip Hilal'in müthiş bir kadroya sahip olduğu görüşünde ve Simone Inzaghi yönetiminde takımın büyük ölçüde geliştiğini belirtiyor.

Hilal, dün cumartesi günü Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin 12. haftasının kapanışında Al-Fateh'i 2-0 yenerek zorlu bir galibiyet elde etti.

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Tarek Dhiab, "Thmanyah" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal müthiş bir oyuncu grubuna sahip, özellikle sağ bek Mohammed Mahzari; kendini açıkça geliştirmeyi başardı ve hiç şüphesiz Hilal için kazançlı bir transfer."

Gelecek maçlar
HIL

HIL

AFC Şampiyonlar Ligi 1

03 Kas 2026

ALA

ALA

Şöyle devam etti: "Kendini hem hücumda hem de savunmada kabul ettirmeyi başaran harika bir oyuncu. En önemlisi, herhangi bir forvetin onu geçmesi zor çünkü büyük bir sağlamlıkla duruyor."

Mahzari'nin maçın adamı ödülünü almasıyla ilgili ise şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle hak ediyor, çünkü Hilal takımı için büyük bir kazanç."

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