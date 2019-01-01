Taraftarlarla tartışan Granit Xhaka kaptanlığı kaybetti
Arsenal, Premier Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Crystal Palace ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında tabela 2-2'yi gösterirken oyundan alınan Granit Xhaka, taraftarların tepkisi üzerine küfürlü cümlelerle seyircilere yanıt vermişti.
Sezon başında Laurent Koscielny'nin yerine kaptanlık görevini üstlenen İsviçreli orta sahanın bu davranışı tartışmalara yol açmıştı.
Takımının ligin 11. haftasında oynadığı Wolverhampton maçının kadrosuna alınmayan Xhaka, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Guimaraes maçı için de Portekiz'e götürülmedi.
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery yaptığı açıklamada İsviçreli oyuncunun kaptanlık görevinden alındığını doğruladı.
İspanyol çalıştırıcı, Arsenal'in yeni kaptanının Pierre-Emerick Aubameyang olacağını açıkladı.
Granit Xhaka, bu sezon Londra ekibinin kaptanı olarak 10 resmi maçta görev aldı.