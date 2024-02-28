Portekizli süperstar Ronaldo'nun taraftarlara yaptığı hareket, başına bela oldu.

Ronaldo'nun takımı Al Nassr, 25 Şubat günü Suudi Arabistan Pro Ligi'de deplasmanda Al Shabab ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 3-2'lik üstünlükle kazandı.

Ne oldu?

Al Shabab taraftarları maç içinde sık sık, Cristiano Ronaldo ile kıyaslanan Lionel Messi'nin lehine tezahüratlar yaptı. Portekizli süperstar ise kendisine karşı yapılan Messi tezahüratlarına karşılık tribünlere dönerek elini cinsel organına götürdü.

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Cristiano Ronaldo, Al Shabab tribünlerine yönelik hareketleri nedeniyle ceza alabilir. Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi henüz Cristiano Ronaldo'nun hareketleri ve bunların rakip taraftarlara yönelik olup olmadığı konusunda bir karar vermedi ancak soruşturma titizlikle sürüyor.

Ne kadar ceza alacak?

Ronaldo, taraftara yönelik yaptığı hareket nedeniyle suçlu bulunursa en az iki maç men ve para cezasına çarptırılacak. Al Hilal ile şampiyonluk yarışında olan Al Nassr, ondan faydalanamayacak. Portekizli yıldız, şu an ceza alması halinde Perşembe günü Al Hazem ile oynanacakları maçı ve 7 Mart'taki Al Raed mücadelesini kaçıracak.