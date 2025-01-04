Taraftarlar, teknik direktörünü kovan Kylian Mbappe'yi protesto etti

Caen taraftarları, teknik direktör Nicolas Seube'nin görevinden alınmasının ardından Kylian Mbappe'yi protesto etti.

Caen taraftarları, Mbappe'yi sert bir dille eleştirdi

Ligue 2 maçı esnasında statta pankart açtılar

Caen'de teknik direktör Seube görevinden alındı

NE OLDU? Caen taraftarları , Cuma günü Clermont Foot'a karşı oynadıkları Ligue 2 maçında kulübün yeni sahibi Kylian Mbappe'ye karşı pankart açtı. Mbappe'yi hedef alan taraftarlar, "Burada yalnızca çalışmak ve sadakat fark yaratır" ve "Mbappe bu takım senin oyuncağın değil" yazılı pankartlarla teknik direktör Nicolas Seube'nin görevden alınmasını eleştirdi.

BÜYÜK RESİM: Mbappe, Real Madrid'e bedelsiz transfer olduktan kısa bir süre sonra, 31 Temmuz'da Caen'de sürpriz bir devralma gerçekleştirdi. Mbappe'nin şirketi Interconnected Ventures, Ligue 2 kulübünün çoğunluk hissesini satın aldı ve bu girişime kendi parasından yaklaşık 15 milyon € (12 milyon £/16 milyon $) yatırdı.

Ne yazık ki, Mbappe'nin yatırımı, 2024-25 sezonunun yarı sırasında Ligue 2 tablosunda 16. sıraya düşen Caen için sahada hemen başarı getirmedi. Seube, Caen'in formu nedeniyle en ağır bedeli ödedi ve kulüp Pazar günü yaptığı bir açıklamada kovulduğunu duyurdu: "Profesyonel takımın başında bir yıl geçirdikten sonra, Stade Malherbe Caen Nicolas Seube ile olan işbirliğine son verme kararı aldı."

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Caen, Seube'nin yerine hızlı bir şekilde Bruno Baltazar'ı getirdi. Baltazar, Caen'in Cuma günü Clermont Foot'a karşı oynanan maçta takımı adına ilk maçına çıktı. Karşılaşma 1-0 Clermont üstünlüğüyle sonuçlandı.