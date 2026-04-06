Taraftarlar öfkeli... Liverpool yönetimine karşı kitlesel bir isyan

Bir grup Liverpool taraftarı, önümüzdeki Cumartesi akşamı Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak Fulham maçı sırasında Anfield Stadyumu'nda protesto eylemleri düzenleyeceklerini açıkladı.

"Mirror" gazetesi, Liverpool'a bağlı "Shankly Spirit" derneğinin, kulübün önümüzdeki üç sezon için bilet fiyatlarını artırmasının ardından taraftarları Liverpool-Fulham maçı sırasında harekete geçmeye çağırdığını bildirdi.

Liverpool kulübü iki hafta önce fiyat artışını doğruladı ve bu, özellikle Liverpool'un bu yılın başlarında rekor gelir elde ettiği göz önüne alındığında, taraftarlar arasında öfke dalgasına yol açtı.

Kulüp, fiyatları yıllık tüketici fiyat endeksi enflasyon oranına paralel olarak, en fazla %5 oranında artırmayı planlıyor.

Bu, her maç için kişi başına 1,25 ile 1,75 sterlin arasında değişen genel giriş bilet fiyatlarında artışın yanı sıra, gelecek sezon yetişkinler için sezonluk bilet fiyatlarında 21,50 ile 27 sterlin arasında bir artışa da yol açacak. Böylece, maç başına maksimum artış 1,42 sterlin olacak.

Kulüp, yaşlılar, genel seyirciler ve çocuklar için bilet fiyatlarını dondurmak da dahil olmak üzere bir dizi taviz verdi.

Ayrıca, Liverpool'un resmi web sitesinde yer alan rapora göre, tüm bilet fiyat kategorileri hala yerel rakibi Everton'ın bilet fiyatlarından daha ucuzken, Liverpool'un bilet fiyatlarındaki artışlar, Premier Lig'deki başlıca rakiplerinin son on yılda gördüklerinden çok daha düşük.

Bununla birlikte, "Mirror" gazetesine göre, Liverpool Taraftarlar Birliği (SoS), Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada daha fazla değişiklik yapılmasını talep etti.

Açıklamada şöyle denildi: "Taraftarlar öfkeli ve buna her türlü hakları var. Liverpool kulübü, taraftarlarının açık ve ezici çoğunluğunun muhalefetini görmezden gelmeyi tercih etti ve önümüzdeki üç sezon için bilet fiyatlarını artırma planlarını uygulamaya koydu."

Ve şöyle devam etti: "Çevrimiçi açık toplantı, anket ve sayısız görüşme, hepsi tek bir şeye işaret ediyor: Taraftarlar bu kararı kabul etmiyor. Kulüp sahipleri dinlemezse, onları dinlemeye zorlayacağız. Artık mesele danışmakla ilgili değil, o fırsat kaçtı. Artık mesele eyleme geçmek."

"SoS" örgütü, kulübe gösteriler düzenleneceği konusunda bilgi verildiğini doğruladı. Henüz ek ayrıntılar açıklanmadı, ancak bu hafta sonu Fulham ile oynanacak iç saha maçında bir tür protesto düzenlenmesi planlanıyor.

Örgüt ayrıca "Stadyumda tek bir sterlin bile harcamayın" kampanyasını başlattı ve taraftarları, mümkün olduğunca Anfield Stadyumu içinde para harcamaktan kaçınmaya çağırdı.

"SoS" örgütü şöyle yazdı: "Paranızı Anfield Stadyumu çevresindeki yerel ve bağımsız işletmelere harcayın. Bu basit bir eylem, ancak yeterince kişi yaparsa net bir mesaj verir. Taraftarlar ayrıca sezonluk bilet yenilemelerini son tarihe yakın bir zamana ertelemek önerisinde bulundu. Biz de bunu destekliyoruz."

Kulüp, bilet fiyatlarındaki artışı, Fenway Sports Group'un sahipliği altında bilet fiyatlarını dondurma konusundaki uzun vadeli taahhüdüne atıfta bulunarak savundu ve maç günlerindeki işletme ve tesis giderlerindeki artışın yanı sıra işletme vergilerini de vurguladı.