Dev final öncesinde, iki yıldız oyuncu hakkındaki konuşmalar artıyor.

Taraftarlar, Arjantin ve Fransa karşılaştığında Lionel Messi'nin hem futbol mirasını hem de kulüp sözleşmesini riske atıyor olabileceği konusunda Arjantinli süperstarı uyardılar.

Çünkü, Kylian Mbappe Dünya Kupası'nı kaybederse onu PSG'de gönderme gücüne sahip olabilir.

Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar ve çoğu kişinin onun manevi varisi olduğuna inandığı Fransız yıldız, 16 aydır birlikte aynı kulüpte oynuyor.

Ve bu hafta sonu Katar'da Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacaklar.

Taraftarlar, 23 yaşındaki Mbappe'nin eylül ayında imzaladığı yeni sözleşme sayesinde kulüpteki gücünün ne denli artığının da farkında.

Bu nedenle, Mbappe'nin yaptığı sözleşmenin ardından PSG'ye gelen ve giden oyuncular üzerinde de söz sahibi olduğu düşünülüyor.

Ne söylendi?

Bir taraftar, "Arjantin, pazar günü finali kazandığında Mbappe, pazartesi günü Messi'yi PSG'den kovar" dedi.

Diğeri ise şunu ekledi: "Messi, Fransa'yı yenerse Mbappe tarafından kapı dışarı edilecek."

Bir başkası şu sonuca vardı: "Mbappe; Messi ve Neymar'ı kovmak için Piers Morgan'ı görüşmeye çağırabilir."

Ayrıca, İngiltere ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, BBC Sport'a şunları söyledi:

"Masal olarak Fas'ın kazanmasını istedik, ama şimdi Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin karşı karşıya geleceği büyük bir finalimiz var.

"Kim bilir? Harika bir oyunun neler getirebileceğine dair pek çok şey olay. örgüsü var. Neler olacağını göreceğiz."

Messi ve Mbappe, 18 Aralık Pazar günü Altın Ayakkabı yarışında da olacaklar ve şimdiye kadar beş golle aynı sayıda bulunuyorlar.

Fransa, rekor peşinde

Öte yandan kupayı 1958'de kazanan Brezilya, ardından 1962'de de dev kupayı müzesine götürerek üst üste kazanan son takım olarak dikkat çekiyor.

Fransa ise 1998 ve 2018'den sonra üçüncü zaferine ulaşmak istiyor ve kupayı kazandıkları takdirde, 1962'den bu yana Brezilya'nın üst üste kupayı kazanan takım rekorunu egale edecekler.

Didier Deschamps yolculukları hakkında şunları söyledi: "Duygu var, gurur var, son bir adım olacak.

"Oyuncularla bir aydır birlikteyiz, hiç kolay olmadı. Şu ana kadar çok mutluyuz."