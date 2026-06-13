Taraftarlar, Hollanda milli takım kampındaki gergin ortama inanamıyor

Hollanda milli takımının bir doğum günü anı, sosyal medyada dikkat çekici derecede çok sayıda tepkiye neden oldu. Resmi kanal OnsOranje’nin yayınladığı görüntülerde, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın kaleci Mark Flekken’i 33. yaş gününde tebrik ettiği görülüyor. İzleyiciler aynı, çoğunlukla alaycı bir sonuca varıyor: coşku pek de ortada görünmüyor.

Hollanda milli takımı şu anda Kansas City'de bulunuyor ve takım burada Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Pazar akşamı Japonya ile ilk maç oynanacak.

Videoda, kadro içeride toplanmış ve ardından Koeman söz alıyor. “Herkese günaydın. Aramızda bir doğum günü çocuğu var. Tebrikler. Al lütfen. Günün tadını çıkar ve umarım bu da seni mutlu eder,” diyor milli takım teknik direktörü, Flekken’e bir hediye verirken. Kalecinin tam olarak ne aldığı belli değil, çünkü hediye açılmıyor.

Ardından Flekken takım arkadaşlarına sesleniyor. “Öncelikle, tebrik eden herkese teşekkür ederim. Sizin aranızda geçirdiğim bir gün her zaman güzeldir. Çok güzel bir turnuva bizi bekliyor. Bence burada çok güzel anılar yaratabiliriz. Harika bir grubumuz var, çok fazla kalitemiz var ve bundan en iyi şekilde yararlanalım,” diyor Oranje’nin kalecisi.

Kısa konuşmasının ardından, orada bulunan milli takım oyuncuları alkışladı. İzleyiciler videoya şaşırdı. Yorumlarda, toplantının kendilerine göre pek enerji yaymadığı yönünde çok sayıda görüş belirtildi.

“Görünüşe göre ortam çok keyifli,” diye yazan bir taraftar, videonun altına anlamlı bir yorum bırakıyor. Başka bir takipçi ise “Heyecanlılar!” diye yorum yapıyor. Bir başkası ise “Ortam çok iyi!” diyor.

Başka bir taraftar ise şöyle diyor: “Bana göre dikkatimi çeken şey, her şeyin çok statik görünmesi, az eğlence, özellikle de çok baskı olması. Tabii ki bu, tüm günün sadece küçük bir parçası ama insana ‘bu takım şaşırtacak’ hissi vermiyor. Neyse, yani DÜNYA ŞAMPİYONU olacağız!”, diye yazıyor.

Flekken de eleştiriliyor. “Sanki o hediye kendi cebinden çıkmış gibi, ne coşku ama,” diyor yorumlardan biri. Başka bir kullanıcı ise şöyle yazıyor: “Vay be, ne konuşmacı ama… Kazanma coşkusu ve tutkusu ekranımdan fışkırıyor.”







