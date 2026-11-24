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Meksika basını, Santiago Gimenez'in Feyenoord'a dönebileceğini yazıyor. Golcü oyuncu, FC Porto'da da eski formuna kavuşamadı.

Gimenez, 2022 ile 2025 yılları arasında Feyenoord forması giydi. Bir süre yedek kulübesinden oyuna giren Meksikalı forvet, daha sonra Rotterdam ekibinin yıldız oyuncusu hâline geldi.

Ocak 2025'te 30 milyon avro karşılığında AC Milan'a transfer olmadan önce Feyenoord formasıyla 105 maça çıktı ve 65 gol attı.

Ancak 25 yaşındaki forvet, İtalya'da bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Sakatlıkların da etkisiyle 37 maçta yalnızca yedi gol kaydetti.

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Geçen yaz Francesco Farioli'nin yönetimindeki Porto'ya transfer oldu. Orada da şu ana kadar pek fazla süre bulamadı. Meksikalı gazeteci Daniel Reyes'e göre Gimenez, Samu ve André Silva'nın ardından artık üçüncü forvet konumunda.

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Gelecek maçlar FEY Şampiyonlar Ligi 15:00 POR

Reyes, “Daha fazla oynamak istiyor ama bunu hak etmesi gerekiyor. Son maçta sağ kanatta oldukça iyi oynadı, ancak daha fazla süre alabilmek için uyum sağlaması gerekecek” dedi.

“En iyi dönemini Feyenoord'da geçirdi. Cruz Azul'da iyiydi ama Rotterdam'da kesinlikle en iyi formuna ulaştı” diye devam etti.

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Reyes, Gimenez'in De Kuip'e dönüşünü de kesinlikle ihtimal dışı görmüyor: “Ailesinin kulüple hâlâ çok sıcak bir bağı var.”

“O ve eşi Rotterdam'da kendilerini çok iyi hissediyordu. Oradaki insanlar onu gerçekten bağrına basmıştı. Oraya dönmesi o kadar da tuhaf bir fikir değil. Bunu isterdi” diyerek sözlerini tamamladı.

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Gimenez, salı akşamı FC Porto formasıyla eski aşkına karşı oynayacak. Saat 21.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi maçı Ziggo Sport'ta yayınlanacak.