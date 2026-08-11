Oyuncunun kulüple sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmeyi talep etmesinin ardından Abdullah El-Said'in Zamalek ile geleceğine ilişkin tartışmalar tırmandı. Bu sırada takımın eski kaptanlarından biri, oyuncunun hiçbir zaman bir Zamalek taraftarı gibi hissetmediğini ve kulüpte kalmayı hak etmediğini belirterek ona sert bir şekilde yüklendi.

Zamalek'in eski kaptanı Hişam Yeken, Facebook hesabından şu ifadeleri kullandı: "Abdullah El-Said'in bir Zamalek taraftarı olduğunu hayatım boyunca hiç hissetmedim, her zaman yalnızca Zamalek taraftarından kazanç sağlamaya çalıştığını gördüm. Kulüpte bulunmayı hak etmeyen bir oyuncu ve bugünden ve bir yıl önceden itibaren isminin Zamalek ile anılması yakışmaz."

Oyuncuya yönelik bu açık eleştiride, El-Said ile kulüp yönetimi arasında geleceğine ilişkin patlak veren kriz sırasında şunları da ekledi: "Zamalek yalnızca taraftarlarıyla büyüktür."

Abdullah El-Said, menajerinin kötü muamele ve oyuncunun kulübe kattıklarının takdir edilmemesi olarak nitelendirdiği gerekçelerle, birikmiş alacaklarının taksitlendirilmesi şartıyla Zamalek ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesini talep etti. Menajeri, başka herhangi bir kulüple görüşme yapıldığını yalanlayarak El-Said'in futbol kariyerini tamamen Zamalek kapısından bitirmeyi düşündüğünü vurguladı.

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