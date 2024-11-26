Taraftar tepki göstermişti! Beşiktaş'ta "sözleşme feshi" iddiası

Beşiktaş'ta taraftarların Göztepe maçında tepki gösterdiği Arthur Masuaku'nun biletinin kesildiği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta "sözleşme feshi" iddiası

Taraftarın protestosu sonu oldu

Masuaku, Göztepe maçında tepki çekmişti

NE OLDU? Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Göztepe karşısında henüz 9. dakikada 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son dakikalarında sol bek Arthur Masuaku topu ne zaman ayağına alsa ıslıklamıştı. Beşiktaş yönetiminin Arthur Masuaku ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Sarı kırmızılı takımın üçüncü golünde Datro Fofana ile bire bir kaldığı pozisyonda rakibini durdurmayı başaramayan Masuaku, siyah-beyazlı taraftarların sabrını taşırdı ve ıslıklandı. Önceki haftalarda birçok kez kademe hatası veya bireysel yanlışlar yaparak yenilen gollerde öne çıkan 31 yaşındaki futbolcuyla iplerin büyük ölçüde koptuğu söyleniyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Masuaku’yu devre arasında göndermenin yollarını arıyor. Ayrılığa yanaşmaması halinde tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedilebileceği öğrenildi.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Ardından 2 Aralık'ta Hatayspor deplasmanına çıkacaklar.