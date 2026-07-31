Binlerce taraftar ve takipçinin başlattığı imza kampanyası, Lionel Messi'nin 2020 yılında kazandığı "Asturias Prensesi" spor ödülünü yeniden gündeme taşıdı; Arjantinli yıldızın son dönemdeki davranış ve tutumları taraftarların tepkisini çekti.

İspanyol "Onda Cero" ağının aktardığına göre, Messi'nin davranışları bazı taraftarları, bu prestijli ödülün gözettiği örnek davranış, sportmenlik ve fair play değerlerine bağlı kalmadığı gerekçesiyle ödülün kendisinden geri alınmasını talep etmeye itti. Söz konusu ödülü, ilham verici sportif kariyeri ve Barcelona kulübünün koronavirüs salgını sırasında zarar gören kesimleri desteklemek için başlattığı "Evde Birlikte" girişimine katılması onuruna daha önce kazanmıştı.

Bu halk kampanyası, spor camiasında ödülün, sonradan başka Ballon d'Or'lar ekleyerek toplam sayısını sekize çıkaran ve böylece tarihin bu ödülü en çok kazanan oyuncusu haline gelen Messi çapında bir futbolcudan resmi olarak geri alınmasının ne ölçüde mümkün olduğuna dair soruların tartışıldığı bir dönemde geliyor.

Ancak "Asturias Prensesi" vakfının yönetmeliklerine ilişkin hukuki analiz, meselenin talep sahiplerinin sandığı kadar basit olmadığına işaret ediyor; zira resmi yönetmelikler, adaylık, komitelerin seçimi ve kazananların ilan edilmesine yönelik düzenleme ve mekanizmalarla sınırlı olup, resmi olarak verildikten sonra ödülün iptal edilmesine veya geri alınmasına izin veren herhangi bir madde ya da belirli bir prosedür içermiyor.

Ödülün 1981 yılında kurulmasından bu yana geçen dört on yıldan fazla süre boyunca vakıf, bazı önceki kazananların ödüle layık görülmelerinin ardından medyatik ve kültürel çekişme ve tartışmalara maruz kalmasına rağmen, herhangi bir kişi veya kurumdan onuru geri aldığına dair hiçbir emsal kaydetmedi.

Bunu teyit eder nitelikte, halk dilekçeleri ve elektronik imzalar, sayıları ne kadar yüksek olursa olsun hukuki bir bağlayıcılık taşımıyor ve karar münhasıran vakıf yönetiminin kendi elinde kalıyor. Vakıf yönetimi ise geri adım atma ya da geri alma seçeneğini bugüne kadar hiçbir zaman kamuoyu tartışmasına açmadı; bu da Messi'nin ödülünden mahrum bırakılmasını, şu an itibarıyla söz konusu olmayan ve herhangi bir düzenleyici dayanaktan yoksun bir varsayım haline getiriyor.