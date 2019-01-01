Tanguy Ndombele resmen Tottenham'da!
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Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Tottenham, yaklaşık 2 yıldır transferde önemli bir bonservis bedeli harcamıyordu.
Londra ekibi, bu transfer dönemindeki suskunluğunu Leeds United'dan Jack Clarke'ı alarak bozmuştu.
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Sessizliğini bozan Tottenham, Tanguy Ndombele transferini de açıklayarak büyük sükse yaptı.
İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun 2025'e kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Tottenham, orta saha oyuncusu için Lyon'a 60 milyon euro bonservis bedelinin yanında 10 milyon euro bonus ödemeyi kabul etti.
Ndombele, Lyon formasıyla çıktığı 96 Ligue 1 maçında 16 asistlik katkı verdi.