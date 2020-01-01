Tamer Tuna: Takımımla gurur duyuyorum
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun son haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla Antalyaspor 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 45 puanla sezonu tamamladı.
Maçın ardından Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna açıklamalarda bulundu:
"Antalyaspor ile ikinci yarıya 14 puanla başlamak benim için bir tecrübe oldu. İkinci yarıda göstermiş oldukları mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum."
Salgın sürecini çok iyi değerlendirdiklerini söyleyen Tuna, "Yeni gelen oyuncuların adaptasyonunu hızlı bir şekilde sağladık. Karakter anlamında iyi ve çok çalışan bir takımdık" ifadelerini kullandı.
Takımdaki her oyuncunun kendini geliştirdiğinin altını çizen Tuna, "Yerli-yabancı, genç-yaşlı bütün oyuncularımız kendini geliştirdi. Bugün 16 yaşında bir genç arkadaşımıza şans verdik. Bu genç çocukların hayallerinde böyle takımlarda oynamak var. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetimimize ve başkanımıza gösterdiği özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.