Tamer Tuna: Kendimizi eleştireceğimiz yönler ortaya çıktı

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

, Ziraat Kupası yarı final ilk maçında 'a 1-0 mağlup oldu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna mücadelenin ardından "İki ayaklı bir maç. İlk maçta buradan gol yemeden ayrılmayı planlıyorduk. Birçok pozisyona da girdik. Ama maalesef maçında olduğu gibi bir anlık konsantrasyon kaybıyla kenar ortasıyla yapılan bir pozisyondan gol yedik. Görev verdiğimiz oyuncular görevlerini iyi yerine getirdiler. Ama maalesef skoru alamayınca her şey boşa gidiyor. Bugün de bunu yaşadık. İçimizde değerlendireceğimiz, kendimizi eleştireceğimiz bazı yönler bugün ortaya çıktı. Uyarılma anlamında bir tecrübe yaşadığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

İki takım arasındaki yarı final rövanş maçı 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak.