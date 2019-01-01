Tamer Tuna, Göztepe'ye geri döndü!

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe, eski hocası Tamer Tuna'yla anlaştı.

Süper Lig'de zorlu günler geçiren Göztepe, Kemal Özdeş'in görevine son verilmesinin ardından yeni hocasını yakınında buldu.

beIN Sports'un haberine göre İzmir ekibi, geçen sezon takımın başında olan ve sezon sonunda görevini bırakan Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı.

Tamer Tuna, Göztepe'den ayrıldıktan sonra bu sezon Sivasspor'u devralmış ancak 11 hafta sonunda alınan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından kırmızı-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

2017-18 sezonunda uzun yıllar sonra Süper Lig'de mücadele veren Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde ligi 49 puanla 6. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

İzmir ekibi bu sezon ise geride kalan 23 hafta sonunda 25 puanla 14. sırada yer alıyor.