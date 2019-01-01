Tamer Tuna: Göztepe ligde kalacak

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından Göztepe2nin ligde kalacağını söyledi.

'in 30. haftasında , ligin lideri 'i deplasman 2-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda büyük bir adım atarken Başakşehir'e de şampiyonluk yolunda çelme taktı.

Jerome ve Deniz Kadah'ın golleriyle üç puanı aldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Tamer Tuna, Başakşehir'e karşı ellerinden gelen her şeyi yaparak mücadele edip zafere ulaştıklarını belirtti.

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En iyi ihtimali gerçekleştirdik

Maçın her dakikasında mücadele ettiklerini belirten Tamer Tuna, "Tabii ki 8 hafta sonra böyle bir galibiyet bizi çok mutlu etti. Kazanma alışkanlığı edinmek kolay değil. Analiz yaparken kafanızda maçın her dakikasını oynamak zorundasınız. En iyi ihtimal buydu. Bunun haricinde başka şekilde kazanamazsınız." dedi.

Başakşehir her rakibe karşı üstün

Ligdeki her takıma karşı Başakşehir'in daha üstün olduğunu belirten teknik adam, "Başakşehir'in lider oluşu çok önemliydi. Kazanmak için golü bulmamız, golden sonra pozisyonu doğru almamız çok önemliydi. Kafamda oynadığım oyunun 1 numarası gerçekleşti. Bu da benim için şans bir şanstı. Başakşehir, her maçta rakibe karşı üstün bir takım. Onlara karşı nasıl oynarsınız? Beklerimiz, kanatlarımız, kalecimiz, kenardaki oyunculara kadar herkes bu disiplinle oynamalıdır." ifadelerini kullandı.

Göztepe ligde kalacak

Kümede kalma mücadelesinde takımına inancının tam olduğunu belirten Tamer Tuna, "Mücadelenin son haftaya kadar süreceğini söylemiştim. Asla pes eden biri değilim. Çok dipler gördüm, çok yükselişler gördüm. Ligde kalan bir Göztepe olacak. Gelecekle ilgili planlarımız var. İnşallah son hafta geldiğinde de mutlu bir konuşma yaparız" dedi.

İleride lider bir Göztepe görebiliriz

İlerleyen yıllarda şampiyonluğa oynayan bir Göztepe olabileceğini belirten Tamer Tuna "İleride Başakşehir'in liderliği gibi bir Göztepe çıkarabiliriz. Biz Başakşehir'in yaşadığı gibi son 2-3 haftaya lider girersek şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.