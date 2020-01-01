Tamer Tuna: Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz

Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, alt sıralardan kurtulmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV 'un teknik direktörü Tamer Tuna, sahada maçı kazanmak için çok arzulu iki takımın olduğunu ve deplasmana gelirken kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Müsabakada iki kez geriye düştüklerini belirten Tuna, "Karşılaşmada her iki takımın da net pozisyonları vardı. Kazanabilirdik bunu gerçekleştiremedik. Alt tarafta oldukça puan daraldı, herkesin ümidi var." dedi.

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Tuna, kaliteli oyunculara sahip olduklarını ve ilerleyen haftalarda daha iyi bir Antalyaspor'a sahip olacaklarını kaydetti.

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Bir gazetecinin "Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tuna, hakemi zorlayan bir maç olduğunu ifade etti.

"En fazla eleştirilen kesinlikle hakemler" diyen Tuna, "Bu konuda bizim de zaman zaman eleştirilerimiz oluyor. Alt sıralardayız ve kurtulmak istiyoruz. Her hatanın da bedelini en ağır şekilde ödüyoruz. Umarım tüm kulüplerin konuşmadan oynayabildiği bir sezon olur." şeklinde konuştu.