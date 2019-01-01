Tamer Tuna: 8 maçın hepsini kazanacağız

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş maçının ardından kalan maçların tümünü kazanabilecek güce sahip olduklarını söyledi.

, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan İzmir ekibinin teknik direktörü Tamer Tuna, "Belki moral bozukluğu, belki takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle bugün ligde en çok koştuğumuz maçlardan birini oynadık. Ancak topa sahipken koşu oranımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bunun nasıl olacağını da bilen bir hocayım. Bu konuda tüm oyuncularımızın yükselen bir grafiği var, geç kalınmış bir yükselme belki ama kalan 8 maçta bunları yapıp hepsini kazanacağız." dedi.

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Hem hücumda hem de savunmada iyi oynadıklarını söyleyen genç teknik adam, "Oyun anlamında yapılması gereken çok şeyi gerçekleştirdik. Topa Beşiktaş daha fazla sahip olsa da onları yana ve geriye oynamaya zorladık. Oyun planı bu olmayan bir takımı buna zorladık. O tehdidi oluşturan bir Göztepe takımı vardı.Alanı çok iyi kapattık, iyi baskı yaptık ve kazandığımız toplarla da pozisyonlar ürettik. İyi yoldaydık. Beşiktaş pozisyon dahi üretemedi ama 2. yarının başındaki golle birlikte Beşiktaş biraz daha kontrolü eline aldı." şeklinde konuştu.

27 puanda kaldıklarını hatırlatan Tuna, sözlerini şöyle noktaladı:

"Aradan sonra 8 maçımız var. Bu aradaki 20 günü iyi değerlendirmemiz lazım çünkü 8 maçın 5'i sahamızda ve tümünü kazanabilecek gücümüz var"