Tamer Tuna: 10 değişiklikle maça çıktık

Sivasspor'la golsüz berabere kalan Antalyaspor'da Tamer Tuna eksik oyunculardan yakındı.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Demir Grup 'la 0-0 berabere kalan 'un teknik direktörü Tamer Tuna, rövanş maçını kazanıp yarı finale adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk maçı kazanmak istediklerini ancak bunu rakip 10 kişi kalmasına rağmen başaramadıklarını ifade etti.

Takımda 6 oyuncunun gribal enfeksiyon geçirmesi, 4 oyuncunun da sakatlığı olması nedeniyle kadroda 10 değişiklik yaparak maça çıkmak zorunda kaldığını anlatan Tuna, "Turu geçmek istiyoruz. Sivas deplasmanında gol atmak istiyoruz. Şimdi ligde Hes Kablo 'la oynayacağımız maça odaklanmak zorundayız. Takım iyi yolda. Takım olarak ligi iyi yerde bitireceğimizi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.