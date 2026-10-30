Fransız "L'Equipe" gazetesi, bugün cuma günü yayımladığı ayrıntılı bir raporla, Bayern Münih forması giyen İngiliz golcü Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or ödülünün oylama ayrıntılarını gözler önüne serdi. Kane, Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé'nin yalnızca 28 puan önünde kaldı.

Kane, ödül tarihinin en çekişmeli yarışlarından birinde 1055 puan toplarken, Mbappé 1027 puanda kaldı. Bu, kazanan ile ikinci sıradaki arasındaki en düşük dördüncü fark olarak kayıtlara geçti; böylece bu edisyon, Rodri'nin Vinícius Júnior'ın önünde 41 puanlık farkla kazandığı 2024 edisyonunu çekişme açısından geride bıraktı.

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Her biri Uluslararası Futbol Federasyonu'nun milli takımlar sıralamasındaki ilk 100 ülkeden birini temsil eden ve oylamaya katılan 100 gazeteciden 97'si Mbappé'yi kendi ilk 10 oyuncu listesine dahil ederken, yalnızca 3'ü onu listeye almadı; bunlar İskoçya, Yunanistan ve Ukrayna temsilcileriydi.

Bu durum, Kane ile Mbappé arasındaki büyük çekişme göz önüne alındığında önem kazanıyor; çünkü 40 oy sahibi İngiliz golcüyü birinci sıraya koyarken, 23'ü Mbappé'yi, 13'ü ise Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal'ı tercih etti.

Yamal 881 puanla üçüncü sırada yer alırken, onu 726 puanla vatandaşı Rodri, ardından 612 puanla Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi izledi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Gürcü Khvicha Kvaratskhelia 541 puanla altıncı sırada yer aldı; onu 418 puanla takım arkadaşı Fransız Ousmane Dembélé, ardından 378 puanla Manchester City forması giyen Norveçli Erling Haaland takip etti.

Bayern Münih oyuncusu Fransız Michael Olise 296 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Paris Saint-Germain oyuncusu İspanyol Fabián Ruiz 201 puanla onuncu oldu.

Kane, kulüp ve milli takımıyla 73 gol kaydettiği olağanüstü bir sezonun ardından sıralamanın zirvesine otururken, Mbappé Real Madrid ile parladı ve Yamal dünya futbolunun en dikkat çekici yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmeyi sürdürdü.

Kvaratskhelia da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli bir rol oynarken, Haaland Manchester City ile parlaklığını sürdürdü ve Olise Bayern Münih ile dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Ballon d'Or oylamasına, her biri en iyi 10 oyuncuyu seçen 100 uzman gazeteci katılıyor; birinci sıradakine 15 puan, ardından 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve bir puan veren bir sisteme göre oylama yapılıyor.