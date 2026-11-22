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Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke, sportif direktör Ole Book'a övgüler yağdırdı.

Watzke, Bundesliga liderinin pazar günü düzenlenen genel kurulunda Book'a seslenerek, "Şimdiden fazla övgüye boğmak istemem ama aramıza katıldığından beri geçen aylarda her açıdan tam isabet olduğunu gösterdin" dedi ve ekledi: "Konulara gösterişten uzak, nesnel bir biçimde yaklaşıyorsun. Bu yaklaşımın yüksek yetkinliğinle birleşiyor."

Book, yazın üst lige yükselen SV Elversberg'den Dortmund'a transfer olmuştu. Burada, mart ayında görevinden ayrılan eski BVB futbolcusu Sebastian Kehl'in rolünü üstlenmişti. Watzke, Book'a, "Açıkçası, genel kurulda bugünkünden daha iyi bir başlangıç da olamazdı. Aramızda olmandan mutluyuz" dedi.

Nitekim BVB, cumartesi günü ligin son sırasındaki Borussia Mönchengladbach deplasmanında aldığı 1-0'lık (0-0) galibiyetin ardından zirvede yer alıyor. Watzke, teknik direktör Niko Kovac'ın takımı saat 13.10 civarında salona girip genel kurula katılan üyeler tarafından ayakta alkışlanmadan önce, "Borussia Dortmund'un lig lideri olduğu son genel kurulumuz sekiz yıl önceydi. Bugün yine o noktadayız" dedi.

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Carsten Cramer da övgülere katıldı. Kulüp yöneticisi, Book ve sportif işlerden sorumlu genel müdür Lars Ricken'in "çok ama çok sayıda doğru karar aldığını" söyledi. Cramer, ikilinin "yazın takımın büyük bölümünü korumayı ve ardından nokta atışı takviyeler yapmayı başardığını; bu sayede tam da bunu elde ettiklerini" belirtti.