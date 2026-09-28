İspanyol "El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol, Mikel Oyarzabal'ın İspanya'ya Wembley Stadı'nda İngiltere karşısında 3-2'lik galibiyeti getiren golünün ardından "X" platformundaki hesabından paylaştığı mesajla tartışma yarattı.

Real Sociedad forvetinin golünün ardından Pedrerol, tercihini açıkça ortaya koydu ve Oyarzabal'ın Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ettiğini belirtti. Bu tavır, daha önce birçok kez övgüyle söz ettiği Bask kökenli oyuncuya duyduğu büyük hayranlığı yansıtıyordu.

Oyarzabal, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen isimler arasında yer almıyordu; bu da Pedrerol'ün tercihini dikkat çekici kılıyor. Özellikle ödülün en öne çıkan adayları etrafında dönen tartışmalar göz önüne alındığında; bunların arasında Lamine Yamal, Kylian Mbappé gibi isimler bulunuyor. Ayrıca sezon boyunca dikkat çeken Raphinha ve Pedri gibi oyuncuların listede yer almaması da söz konusu.

Oyarzabal, İngiltere karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı; teknik direktör onu, İspanya'nın 2-1 geride olduğu 54. dakikada oyuna sürdü.

Real Sociedad forvetinin oyuna girmesi, maçın gidişatını kısa sürede değiştirdi. Ardından Alex Baena beraberlik golünü kaydetti; en önemli an ise son dakikalarda geldi. Oyarzabal fırsatı değerlendirerek 3-2'lik galibiyet golünü attı ve İspanya Milli Takımı'nın Wembley'de İngiliz taraftarların önünde geri dönüşünü tamamladı.

Bu belirleyici gol, Ballon d'Or resmi aday listesinde yer almamasına rağmen Oyarzabal'ın adını sezonun en iyi oyuncuları tartışmasına yeniden taşıdı. Pedrerol ise bunun da ötesine geçerek, kendi görüşüne göre ödülü en çok hak eden isim olarak Bask kökenli oyuncuyu tercih etti.