VfL Wolfsburg, Pazartesi günü Bundesliga'dan küme düştü. Takım, Pazartesi akşamı oynanan yükselme/küme düşme play-off'larının belirleyici rövanş maçında, uzatmaların ardından SC Paderborn'a 2-1 yenildi. Böylece Paderborn, Almanya'nın en üst ligine geri döndü.

Christian Eriksen'in her zamanki gibi ilk 11'de yer aldığı Wolfsburg, maça mükemmel bir başlangıç yaptı. Maçın henüz üçüncü dakikasında Amin Daghim, takım arkadaşı Milos Pejcinovic'i kaçırdı ve Pejcinovic soğukkanlılıkla skoru 1-0'a getirdi.

Ancak bu üstünlük, Joakim Maehle'nin gördüğü kırmızı kartın da etkisiyle kısa sürdü. Defans oyuncusu birkaç dakika içinde iki sarı kart gördü ve takımını erken bir aşamada 10 kişi bıraktı.

Ardından Paderborn inisiyatifi ele geçirdi. Laurin Baur beraberlik golüne çok yaklaştı ve Kamil Grabara, Santiago Castaneda'nın büyük bir fırsatını kurtarmak zorunda kaldı. İlk yarı bitmeden hak edilen 1-1 skoru geldi. Laurin Curda'nın uzak mesafeden attığı taç atışının ardından Adriano Bilbija yakın mesafeden kafayla golü attı.

İkinci yarıda da Paderborn üstünlüğünü sürdürdü. Wolfsburg, kendi kalesi önünde birkaç tehlikeli anı atlattı ve ayrıca Sebastian Klaas'ın şutunun direkten dönmesini izledi. Konuk takım galibiyet golü için baskı yapmaya devam etti.

Bu gol nihayet uzatmaların sonlarında geldi. Sven Michel ölçülü bir orta yaptı, ardından Laurin Curda ikinci direkte kolayca 1-2'yi attı.

Wolfsburg maçın son dakikalarında geri dönmeye çalıştı, ancak eski NEC forveti Kento Shiogai'nin şansı golle sonuçlanmadı. Böylece Wolfsburg gelecek sezon İkinci Bundesliga'da oynayacak, Paderborn ise yükselişini kutlayacak.

Wolfsburg, 1998'den beri Almanya'nın en üst seviyesinde oynuyordu.