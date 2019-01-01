Talisca'nın Beşiktaş aşkı

Çin’de mutsuz olan ve yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen Talisca, eski kulübü Beşiktaş’a haber gönderdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Talisca, siyah beyazlılara gönderdiği mesajla yeniden 'de oynamak istediğini belirtti.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre Çin'de mutsuz olan ve yönetimle arası açılan Talisca, takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Beşiktaşlı yöneticilere haber gönderen Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlı takımda yeniden forma giymek istediğini dile getirdi.

Beşiktaş'ta ise yeni yönetim, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Talisca'yı takıma katma çalışmalarına başladı. Çin’e 25 milyon euro bonservis bedeli ile giden ve2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Talisca’yı bonservis ödeyerek almanın zor olduğunu bilen Beşiktaş Yönetimi, kiralama formülünü devreye sokacak.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Evergrande formasıyla çıktığı 24 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.