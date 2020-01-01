Talisca ve Cristian Baroni'den derbi yorumu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni derbi maçı Mackolik'e değerlendirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 'yi deplasmanda 4-3 mağlup etti. Siyah beyazlıların Kadıköy'de 15 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi yenmeyi başardığı karşılaşması iki takımın eski oyuncuları Cristian Baroni ve Anderson Talisca Mackolik'e yorumladı.

Kariyerine Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de devam eden ve Beşiktaş forması giydiği iki sezonda sergilediği performansla taraftarların unutmadığı bir isim olan Talisca, "Beşiktaş'ı çok tebrik ederim. Zaten Beşiktaş, her maça kazanmak için çıkar. Şimdi bu galibiyeti kutlama zamanı" dedi.

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Siyah beyazlı takımda birlikte forma giydiği ve Fenerbahçe derbisinde iki gol atan Vincent Aboubakar'dan da övgü ile bahseden Talisca, "Maçtan önce de söylediğim gibi Aboubakar büyük bir golcü. Bu maçta da fark yaratan isim oldu." ifadelerini kullandı.

Cristian Baroni: Fenerbahçe daha organize oynamalıydı

2009 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen ve şu an da ülkesi 'da sürdüren Cristian Baroni ise sarı lacivertlilerin yediği erken golün derbi mağlubiyetinde önemli bir rolü olduğunu belirtti.

37 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin 4. dakikada kalesinde golü gördükten sonra kontrolü kaybettiğine değinerek "Fenerbahçe maçın hemen başında gol yedi ve maça adeta mağlup başladı. Sonrasında dağınık bir halde önde çok risk alarak fütursuzca hücum etmeye çalıştılar.Beşiktaş’a kontra atak için arkada büyük boşluklar verdiler. Beşiktaş da bu fırsatları kullanarak derbiden galibiyetle ayrıldı." dedi.

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Fenerbahçe'nin uzun süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında organize olamadığına da değinen Cristian Baroni "Takım organizasyonu ve her maçta en önemli faktör. Evindeki derbide galip gelmek zorunda olan Fenerbahçe daha organize oynamalıydı. Eksik ya da fazla oynamak eğer ne yaptığını bilen, iyi organize bir takımsanız çok şeyi değiştirmez. Bir kişi eksik oynayan takım eğer iyi organize olursa rakibe pozisyon vermez ki bugün Beşiktaş bunun örneğini gösterdi." şeklinde konuştu.

Sarı lacivertli takımın taraftarından yoksun olmasının da mağlubiyetin etkenlerinden biri olduğunu ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Taraftarın derbilerde takımlarına inanılmaz destek olduğu şüphesiz. Hele Kadıköy’de o çılgın atmosferi ve taraftarın verdiği coşkuyu net hissedersiniz. Seyircisiz maçlarda ev sahibi/deplasman faktörü ortadan kalkar. BJK maça bir nevi 2-0 önde başladı ama taraftar olsaydı verdikleri destekle konsantrasyon, atmosfer; her şey farklı olurdu. Bu maçta taraftar olsaydı skor böyle olmazdı." diye konuştu.

Cristian Baroni, Fenerbahçe adına derbideki en iyi isim olarak göze çarpan Ozan Tufan ile ilgili de "Ozan’ın performansı gerçekten çok iyiydi. İki gol de atması çok önemli. Özgüveni ile hem kendini hem de takımın seviyesini yükseltiyor. İyi performans göstermesi bu yüzden çok doğal." dedi.