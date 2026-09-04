Talisca, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetti ve bir Körfez devi ile hızla anlaştı

Türk kulübü Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Anderson Talisca, 2024-2025 sezonunun devre arasında takımımıza katılmıştı ve sözleşmesi iki taraf arasında karşılıklı anlaşmayla sona erdirildi."

Türk kulübü, "Talisca'ya futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." diye devam etti.

Transfermarkt sitesinin güvenilir gazeteci Reşat Can Özbudak'a dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın eski yıldızı Talisca, kadrosunda eski Al Hilal oyuncusu vatandaşı Malcom'u bulunduran Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardı.

Özbudak'a göre Al Jazira, Talisca ile iki yıllık bir sözleşme yapma konusunda anlaştı; anlaşmada bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Brezilyalı futbolcu, Al Jazira ile 10 milyon avronun biraz üzerinde yıllık toplam maaş alacak.

Transfer sürecinin tamamlanması için yalnızca sağlık kontrolü ve sözleşmelerin imzalanması işlemleri kaldı.

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