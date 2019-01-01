Talisca Çin'de esmeye devam ediyor

Çin Süper Ligi'nde Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca 2 gol atarak Guangzhou R&F karşısında takımını galibiyete taşıdı.

Çin Süper Ligi'nde tozu dumana katan Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande'nin Guangzhou R&F'yi konuk ettiği maçta takımını yine galibiyete taşıdı.

Sezona 3'te 3 ile başlayan Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F ile oynadığı maçta da iyi gidişatını sürdürdü ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 13 ve 61. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Talisca, ligdeki 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Aldığı galibiyetle 4'te 4 yapan Guangzhou Evergrande, puanını 12'ye yükseltti. Guangzhou R&F ise 2 puanda kaldı.