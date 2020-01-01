Talisca'ya reklam sitemi: "Beşiktaş üzerinden reklam yapma!"

Siyah-beyazlı ekibin yöneticileri, eski takımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını düşünüyor.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde golleriyle taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca'nın geri dönüşüne siyah-beyazlı ekibin yöneticileri sıcak bakmıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Talisca'nın sosyal medyada Beşiktaş'la ilgili paylaşımlarda bulunması yönetimin tepkisini çekti. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş üzerinden reklam yaptığını düşünen yöneticiler, Guangzhou forması giyen Talisca'nın transferinin ekonomik olarak mümkün olmadığı görüşünde.

Beşiktaş'ta 'dan kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu, 25 milyon avro bonservisle transfer olduğu Çin ekibinde yıllık 8 milyon avro yıllık ücret alıyor.