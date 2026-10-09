Taklidi reddeden öğrenci: Maresca, Guardiola'yı tehdit ediyor

Manchester City'de, Premier Lig'de kulübe yöneltilen suçlamalar meselesi nedeniyle çevresini saran fırtınanın ortasında bile rekorlara dair konuşmalar hiç bitmiyor. Premier Lig'in zirvesi için mücadele sürerken, Enzo Maresca, Pep Guardiola'ya ait tarihi bir başarıyı eşitlemeye yaklaşıyor; bu başlangıç, eski öğrencinin hocasını geride bırakacak yeni bir sayfa yazıp yazamayacağına dair soruları da beraberinde getiriyor.

Manchester City, puan cetvelinin tepesinde Arsenal'in üç puan önünde yer alıyor. Maresca, ligdeki ilk beş maçını da kazanarak bu başarıyı elde eden altıncı teknik direktör oldu. Ondan önce bunu Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Ole Gunnar Solskjaer altışar galibiyetle; Craig Shakespeare ve Maurizio Sarri ise beşer galibiyetle başarmıştı.

Maresca'nın, Guardiola'nın Manchester City'deki en iyi başlangıcını eşitlemek için yeni bir galibiyete ihtiyacı var. İspanyol teknik direktör, 2016-2017 ve 2023-2024 sezonlarının başında üst üste altışar galibiyet almıştı.

Guardiola, eski öğrencisine duyduğu hayranlığı gizlemeyerek şöyle dedi: "Enzo'ya karşı, Mikel Arteta'yı gördüğümde hissettiğim duygunun aynısını hissediyorum; olağanüstü bir teknik direktör olacak."

Maresca kulübü çok iyi tanıyor; 2020-2021 sezonunda ikinci takımla çalıştı, ardından 2022-2023 sezonunda Guardiola'nın yardımcılığını yaptı, daha sonra Leicester City ve Chelsea'yi çalıştırdı.

Fikirlerde benzerlik, ayrıntılarda farklılık

İki teknik direktör arasındaki belirgin benzerliğe rağmen, Guardiola'nın eski yardımcısı Carles Planchart, Maresca'nın farklı teknik direktörlerden öğrendiği en iyi yönleri bir araya getirdiğini düşünüyor ve onun tarzının, geçmiş tecrübeleri yalnızca taklit etmekle yetinmeyip onlardan yararlanan bir teknik direktör modeli ortaya koyduğunu belirtiyor.

Manchester City'nin eski teknik direktörü ve Cardiff'in mevcut teknik direktörü Bryan Barry-Murphy de bu görüşe katılıyor ve iki teknik direktörün oyuncuları geliştirmeye önem verme, onlara güven verme ve saha içinde kendilerinden beklenen rolleri anlamalarına yardımcı olma konularında benzeştiğine işaret ediyor.

Ancak Maresca, projesinin Guardiola'nın bir kopyası olarak indirgenmesini reddediyor ve şunu vurguluyor: "Ben burada birini taklit etmek için değil, işimi yapmak ve futbola dair kendi vizyonumu ortaya koymak için bulunuyorum. Bu, ilgi çekici bir meydan okuma; çünkü Guardiola'yı son yirmi yılın en iyi teknik direktörü olarak görüyorum."

İtalyan teknik direktör, futbolun özellikle duran topların ve birebir markajın öneminin artmasıyla sürekli bir gelişim gerektirdiğine inanıyor; bu da teknik direktörleri yeni çözümler aramaya ve oyunun değişkenlerine uyum sağlamaya zorluyor.

Topa sahip olmak her şey değil

Matheus Nunes, iki teknik direktör arasında, özellikle maça hâkim olma ve yenilen gol sayısını azaltma isteği konusunda taktiksel bir benzerlik bulunduğu konusunda hemfikir; ancak Maresca'nın kendi fikirlerini yerleştirmesiyle farkların kademeli olarak ortaya çıkmaya başladığını düşünüyor.

Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana, Maresca'nın kulübe dair önceki bilgisinin, kendi fikir ve yöntemlerini de getirirken hızla uyum sağlamasına yardımcı olduğunu doğruladı. Ruben Dias de bilinen bazı ilkelerin sürdüğüne, bunun yanı sıra antrenmanların, baskının ve savunmanın ayrıntılarında değişiklikler olduğuna işaret etti.

Bu farklılık, Sunderland karşısında 5-3 kazanılan heyecanlı maçta açıkça ortaya çıktı. Bu karşılaşma hücum gücünü gözler önüne serdi; ancak buna karşılık takımın savunma dengesine dair soru işaretleri doğurdu. Bunu İspanyol Marca gazetesi aktardı.

Paul Merson savunma performansını eleştirerek takımın bazı dönemlerde düzensiz göründüğünü değerlendirirken, Maresca 1-0 kazanmanın 5-3 kazanmaktan daha iyi olduğunu belirtti; bu da oyunun gidişatına hâkim olmayı ve riskleri azaltmayı tercih ettiğine işaret ediyordu.

Maresca, topa sahip olmaya ve mevkisel oyuna bağlılığına rağmen daha dolaysız bekler ve sahanın çeşitli bölgelerinde daha sert birebir baskı tercih ediyor; bu da savunmadaki temas sayısını artırıyor.

Rakamlar, onun yönetimindeki Chelsea'nin her savunma müdahalesi için rakipten 10,72 pas; Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin ise 11,55 pas gerektirdiğini gösteriyor. Bu da baskı ve topu geri kazanma tarzındaki bir farklılığı yansıtıyor.

Maresca şöyle dedi: "Sanırım artık çok yakınlaştık. Oyuncular, nasıl savunma yapmak ve baskı uygulamak istediğimizi anlıyor." Teknik direktör, Bournemouth karşısındaki baskı denemelerinin yüzde 76'sının topu geri kazanmayla sonuçlandığına işaret etti.

Guardiola'nın mirası gölgesinde yeni bir meydan okuma

Maresca, Guardiola çapında bir teknik direktörün yerini almanın kolay bir görev olmadığının farkında; özellikle de Guardiola'nın Manchester City'de 20 kupa kazandırarak olağanüstü bir iz bırakmış olması, tekrarlanması zor bir miras.

Buna rağmen İtalyan teknik direktör, kıyaslamalarla ya da geçmiş başarıların büyüklüğünü düşünmekle oyalanmayı reddediyor ve bunun yerine takımını geliştirmeye ve her maçtaki performansını iyileştirmeye odaklanmayı tercih ediyor.

Maresca şöyle dedi: "Pep gibi bir efsaneden sonra bu kulüpte bulunmak büyük bir onur. Kazanmamanın bir felaket olacağını biliyorum ve bu doğal bir şey; ancak işimin bir parçası. Vaktimi benden öncekini ya da onun başarılarını düşünerek geçirmiyorum; neyi geliştirebileceğimize, takımı ilerletmeye ve maçları kazanmaya çalışmaya odaklanıyorum."

Anfield'daki Liverpool sınavı bu bağlamda özel bir önem taşıyor; zira bu maç, Maresca'ya Guardiola'nın rekorunu eşitleme fırsatı verebilir ve aynı zamanda Manchester City'nin, hocasının bazı fikirlerini alan ama kendine özgü bir kimlik inşa etmeye çalışan bir teknik direktörle gücünü koruyabileceği düşüncesini pekiştirebilir.