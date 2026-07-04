Takıma geri dönen Stengs, Feyenoord’un ilk hazırlık maçında başrolü üstlendi

Feyenoord, yeni sezona hazırlıklarına mükemmel bir başlangıç yaptı. Giovanni van Bronckhorst’un takımı, Cumartesi öğleden sonra FC Dordrecht karşısında çok üstün bir performans sergiledi ve biletleri tamamen tükenen M-Scores Stadyumu’nda 0-6’lık ikna edici bir galibiyet elde etti. OGC Nice’te geçirdiği kiralık dönemden dönen Calvin Stengs, Feyenoord’a dönüşünü bir gol ve bir asistle taçlandırdı. Luciano Valente, Gaoussou Diarra, Tom van den Elshout ve Gonçalo Borges (iki kez) de gol attı.

Feyenoord, Dordrecht deplasmanına ilk 11'de birçok dikkat çeken isimle çıktı. Yaz transfer döneminde takıma katılan Charles Vanhoutte, maçın başlangıcından itibaren gayri resmi olarak ilk kez forma giydi ve orta sahada Oussama Targhalline ve Luciano Valente ile üçlü oluşturdu.

Maçın ilk dakikaları karşılıklı yoklama ile geçti. Zamanla Feyenoord inisiyatifi tamamen ele geçirdi ve özenli bir pas futbolu sergiledi. Stengs, uzak mesafeden attığı şutla açılış golüne çok yaklaştı; bu sırada Rotterdam ekibi ev sahibi takımı giderek daha fazla geriye itti.

Casper Tengstedt’in ilk büyük fırsatının ardından, hak edilen ilk gol 22. dakikada geldi. Targhalline, Givairo Read ile yaptığı güzel paslaşmanın ardından atağı başlattı; ardından Stengs, geriye bırakılan topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Beş dakika sonra Feyenoord, Stengs’in Valente’ye yaptığı asistle farkı ikiye çıkardı; Valente soğukkanlılığını koruyarak topu kontrollü bir şekilde ağlara gönderdi ve skoru 0-2’ye getirdi.

Dordrecht ara sıra kendini gösterdi, ancak Feyenoord kontrolü elinde tuttu. Deijl, ceza sahası içinde düşürüldükten sonra penaltı kararı verildi. Borges sorumluluğunu üstlendi ve penaltıyı ikna edici bir şekilde gole çevirerek skoru 0-3'e getirdi; ardından bir dakika sonra tekrar gol attı. Targhalline’in topu ele geçirmesinin ardından Tengstedt, forvet oyuncusuna geniş bir pas attı; forvet oyuncusu da öğleden sonraki ikinci golünü atarak ilk yarıyı 0-4’lük skorla tamamladı.

İkinci yarıya her iki takım da tamamen yeni kadrolarla başladı. Feyenoord başlangıçta aynı yüksek tempoyu sürdürmekte biraz zorlandı, ancak yine de en tehlikeli takım olmaya devam etti. Liam Bossin ayrıca Dordrecht’in sert bir serbest vuruşunda yaptığı muhteşem kurtarışla öne çıktı.

Diarra, devre arasından hemen sonra tehlike yarattı ve güçlü bir şutunu Dordrecht kalecisi tarafından kurtarıldı. Kısa bir süre sonra Gjivai Zechiël uzun bir pasla atağı başlattı, ardından Aymen Sliti topu ortaladı. Ortaya gelen top yeterince uzaklaştırılamadı ve bu sayede Van den Elshout 65. dakikada 0-5'i kolayca ağlara gönderdi.

Maçın son çeyreğinde tempo daha da düştü, ancak Feyenoord fırsatlar yaratmaya devam etti. Sem Steijn’in serbest vuruşu Dordrecht savunması tarafından iyi toplanamadı; ardından Diarra, seken topu ağlara sert bir vuruşla gönderdi ve skoru 0-6’ya taşıdı. Maçın son dakikalarında Jordan Lotomba, Rotterdam ekibinin yedinci golünü atmaya çok yaklaştı, ancak sert şutu engellendi. Steijn de skora adını yazdırmaya çalıştı, ancak Dordrecht savunmacılarına birkaç kez takıldı.

Feyenoord’un ilk yarı kadrosu: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Deijl, Vanhoutte, Targhalline, Valente, Stengs, Tengstedt, Borges.

Feyenoord’un ikinci yarı kadrosu: Bossin; Lotomba, Plug, Kasanwirjo, Wessels; Zechiël, Steijn, Hadidi; Van den Elshout, Diarra, Sliti.



