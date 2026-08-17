Takım kutlamasında apar topar ayrılık: Bir BVB yıldızı yeni transferden mi kaçıyor?

Ruhr Nachrichten'in haberine göre Avusturyalı oyuncu, hazırlık döneminin sonunda her yıl düzenlenen ortak yemekte yalnızca çok kısa süre kaldı. Profesyonel futbolcuların yanı sıra aileleri ve Borussia çalışanlarının da davetli olduğu etkinlikte uzun süre bulunmadı.

Buna göre Sabitzer, Niederhofer Kohlenweg'deki Jägerheim'da düzenlenen sözde "Aile Günü"nden, Ramy Bensebaini ve Fabio Silva'nın da aralarında bulunduğu son Dortmundlu oyuncular daha yeni gelmişken hemen ayrıldı. Ruhr Nachrichten bunun kesin nedenlerini belirtmedi, ancak bu hareket bolca spekülasyona kapı aralıyor.

Sonuçta Sabitzer, 1 Eylül'deki transfer döneminin sona ermesinden önce kulüpten ayrılabilir. 32 yaşındaki oyuncu geçen sezon da Niko Kovac yönetiminde büyük ölçüde ilk 11'deki yerini kaybetmişti; Joey Veerman'ın yaklaşan transferi ile birlikte durumu daha da kötüleşebilir.

Hollandalı orta saha oyuncusunun, basında yer alan haberlere göre BVB ile sözleşme imzalaması an meselesi. Dortmund, Veerman'ın PSV Eindhoven ile olan sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanıyor ve 27 yaşındaki oyuncuyu 22 ila 25 milyon euro arasında olduğu belirtilen sabit bir bonservis bedeliyle kadrosuna katıyor.

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Marcel Sabitzer, BVB'den bu yaz ayrılacak mı?

Son olarak Bild de Sabitzer'in, bir Şampiyonlar Ligi katılımcısından ya da Suudi Arabistan'dan bir kulüpten teklif gelmesi halinde prensipte transfere sıcak bakabileceğini yazmıştı.

Avusturyalı oyuncunun Dortmund'da yıllık yaklaşık sekiz milyon euro kazandığı belirtiliyor; birçok başka kulüp ona bu parayı kolay kolay ödeyemez.

32 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, bu nedenle Siyah-Sarılılar için mevcut transfer dönemi hâlâ bir bonservis geliri elde etmek adına son fırsat.

Sabitzer, geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta sahaya çıktı. Bu süreçte bir gol attı ve dört asist yaptı.