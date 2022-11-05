İngiliz oyuncu, çalışkan olduğu için pek de duymak istemediği sözlere maruz kaldı.

NE OLDU? James Milner, Leeds formasıyla Premier Lig'deki ilk maçına çıkalı 20 yıl oldu. Newcastle ve Aston Villa'da çalıştıktan sonra Manchester City ve Liverpool ile başarılı dönemler geçirdi.

Ancak İngiliz oyuncu, sıkı çalışmasının ve alkol almayı reddetmesinin zaman zaman diğer oyuncular tarafından hor görüldüğünü söylüyor.

NE DEDİLER: Irish Examiner'a şunları söyledi: "O yaşta yeni öğreniyorsun ve 'En iyi olmak için ne yapabilirim?' 'Alkol senin için iyi bir şey mi?' diye soruyorsun.

"Ardından bunu yapmayacağına karar veriyorsun. Daha sonra antrenmanda PlayStation oynamak yerine korner ve serbest vuruşlar için çalışıyorsun.

"Performansım değişiyor. Beş yıl önce her gün antrenmandan sonra şut çekiyordum ve vuruşlarım harikaydı.

"Yaşlandıkça vuramamaya başladım ve antrenmandan sonra her gün kendimi geliştirmeye çalıştım.

"Eve gidince yoga yaptım ve hep zinde olmayı denedim.

"Muhtemelen kendim için futbolda en fazla duyduğum sözler, 'Meşgulsün sen' veya 'Seni yoğun piç kurusu' şeklinde oldu.

"Bu artık normal. Soyunma odasındaki her oyuncu, antrenmandan önce spor salonunda çalışmaya başladı. Devir çok değişti.

"O zamanlar, hatta şimdi başka kulüplerde, beş ila 10 delikanlı spor salonuna giriyor. Oysa burada 25 kişi de giriyor. İşte bu yüzden, bu çocuklar iyi bir seviyedeler."

BÜYÜK RESİM: Milner, kariyeri boyunca iki City ve bir Liverpool'da olmak üzere üç Premier Lig şampiyonluğu ve her iki takımla da bir FA Cup zaferi yaşadı.

Ayrıca, Kırmızılar ile Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırdı ve iki kez de Devler Ligi finalinde sahadan ikincilikle ayrıldı.

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MİLNER İÇİN SIRADA NE VAR? Milner, hafta ortası oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandığı için Premier Lig'de Tottenham'a karşı Kırmızılar'da forma giyemeyecek.