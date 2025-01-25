Takım arkadaşına saldırdı, oyundan atıldı

Kayserisporlu Bahoken, takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunduğu için Süper Lig'de oyundan atıldı.

Süper Lig maçında olay

Bir Kerem Aktürkoğlu - Marcao vakası daha yaşandı

Bahoken ilginç bir nedenden kırmızı kart gördü

NE OLDU? Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye 23. dakikada Kayserisporlu Bahoken'in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Hakemin oyunu durdurduğu sırada takım arkadaşı Cardoso'nun üzerine yürüyen Bahoken çok öfkelendi. İkili önce kafa kafaya gelirken Bahoken bir anda takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Cardoso, tokat sonrası yedek kulübesine dönerek Bahoken'i işaret etti.

O sırada diğer pozisyonla ilgilenen maçın hakemi Burak Pakkan, yardımcı hakemin uyarısıyla Bahoken'e direkt kırmızı kart gösterdi ve oyundan attı. Bahoken uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

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BÜYÜK RESİM: Yaşanan pozisyon bir dönem Galatasaray'da forma giyen Marcao'nun saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması sonrası oyundan atılmasını akıllara getirdi.