Takım arkadaşı Joselu, Jude Bellingham ile dalga geçti: "Kötü ve komik!"

Real Madrid forveti Joselu, Jude Bellingham'ın İspanyolcasıyla alay ederken İngiliz oyuncunun soyunma odasında nasıl biri olduğunu anlattı.

Joselu, Bellingham'ı anlattı

İngiliz oyuncunun İspanyolcasını komik buluyor

Ama soyunma odasına bir olgunluk kattığını söylüyor

NE OLDU? Bu yaz Espanol'dan Real Madrid'e kiralık olarak katılan Joselu, takımın yeni transferi Jude Bellingham ile arasındaki bağdan bahsetti. İspanyol oyuncu, İngiliz yeteneği överken henüz 20 yaşında olduğunun altını çizdi.

NE SÖYLENDİ? Relevo'ya konuşan Joselu şunları söyledi: "Bellingham, Real Madrid'de oynamak için doğmuş bir oyuncu. Bir orta sahadan veya oyun kurucudan daha fazlasını veriyor. Ne isterseniz var. Hem soyunma odasında hem de dışında ayakları yere basan bir oyuncu. Çok iyi rekorlarla Real Madrid'de tarihe geçti. Çok mütevazı, herkesle konuşmaya çalışıyor. İngilizce konuştuğum için onunla iyi bir iletişim kurabiliyorum. Birlikte sosyalleşiyoruz. Çok çalışkan bir çocuk, 20 yaşında ama 30 gibi duruyor. İnanılmaz bir olgunluğa ve birikime sahip."

Joselu, Bellingham'ın İspanyolca konuşması hakkında ise şunları söyledi: "Evet biraz kötü. Halihazırda bir şeyler geveleyip söylemeye çalışıyor. Ama gerçek şu ki bu anlamda onu oldukça komik buluyorum."

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BÜYÜK RESİM: Jude Bellingham, Real Madrid ile çıktığı ilk 10 maçta 10 gol, 3 asiste imza attı ve geçtiğimiz hafta Osasuna karşısında kulüp efsanesi Cristiano Ronaldo'nun mirasını geride bıraktı. Portekizli yıldız, La Liga'daki ilk 8 maçında 7 gol, 1 asist kaydederken Bellingham, 8 gol, 2 asiste imza attı.

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