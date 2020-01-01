Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret

Siyah beyazlı ekibin, Göztepe maçının tekrar edilmesi ile ilgili yaptığı yeni başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

26 Ocak Pazar günü , konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlı ekip bu karşılaşmada kural hatası yapıldığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini belirterek başvuru yapmıştı.

Kuruldan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın, TFF yönetim kurulu tarafından 13 Şubat'ta alınan, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönündeki karara itirazının incelendiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15:00'de TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vekilleri Av. Koray Akalp, Av. Süheyla Begüm Acar, Av. Kemal Deniz Çiftçi ve kulüp yöneticisi Kemal Erdoğan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir"