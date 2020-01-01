Tahir Karapınar: Her hikaye istediğiniz gibi gitmiyor

Fenerbahçe'nin başında teknik sorumlu olarak ilk maçına çıkan Tahir Karapınar, Hes Kablo Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

87 günlük aranın ardından futbolseverlerle yeniden buluşan Süper Lig'in 27. haftasında , Hes Kablo 'u konuk etti.

Sarı-lacivertli ekip, 14. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 geriye düştüğü maçı Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo'nun attığı gollerle 2-1 kazandı.

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Daha fazla takım

Karapınar "Her hikaye istediğiniz gibi gitmiyor. 13. dakikada kırmızı kart gördük. Ama sonuna kadar takımımız mücadeleyi sürdürdü ve kazandık. Benim ilk maçımdı. Ama bu galibiyette esas katkısı olan teknik ekibimiz ve kondisyonerimizdir. Onlara teşekkür ediyorum. Dört gündür buradayım ama sanki dört yıldır buradaymışım gibi. Ekip beni hemen kabul etti. Maçtan önce planlarımızı yapmıştık, bunları iyi uyguladık. Muriqi bizimle hiç antrenmana çıkmamıştı ama onu da kullanmak zorunda kaldık. Emre zaten çok büyük bir karakter. Bu yaşta oyuna girip bu mücadeleyi vermesi, onun ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

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Hes Kablo Kayserispor'un Hırvat teknik adamı ise "Söyleyecek çok bir şey yok. Böyle bir maçtan sonra insan ne diyeceğini bilemiyor. Maçın büyük bir bölümünü önde geçirdik. İkinci, üçüncü golü bulabilirdik ama şansları kaçırdık. Ardından 1-1 oldu. Ve Luiz Gustavo fantastik bir gol attı. Diyecek bir şey yok. Savaştık ama kaybettik. Her futbolcu gol atmak ister. İstek konusunda bir sorunumuz yoktu. Atmamız gerekiyordu ama olmadı. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı iki-üç hata yaparsanız, maçı kaybedebilirsiniz. Çünkü sizi cezalandırabilecek oyunculara sahipler." şeklinde konuştu.