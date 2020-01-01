Taffarel: Arsenal'a karşı korkusuzca oynadık

Galatasaray'ın eski kalecisi ve şu anda Brezilya'da kaleci antrenörlüğü yapan Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferini anlattı.

'ın eski Brezilyalı kalecisi Claudio Taffarel, 1999-2000 sezonunda kazanılan UEFA Kupası üzerine konuştu.

Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Taffarel, FIFA'nın resmi internet sitesine verdiği röportajında 2000'de 'a karşı oynanan ve Galatasaray'ın penaltılarda 4-1 kazandığı UEFA Kupası finalinden şöyle bahsetti:

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"O maçın her anını hatırlıyorum. Çok iyi bir ekibimiz vardı. Hocamız çok iyiydi. Takımda Hagi, Popescu ve Capone vardı. Arsenal, Avrupa'nın en güçlü takımıydı ama biz o maça çok öz güvenli ve korkusuz çıktık. Eğer korksaydık Bergkamp, Henry, Petit, Overmars ve Kanu bizi mahvederdi. Bizi çok baskı altına aldılar ama onları iyi savunduk. Fırsatlar bulduk, penaltılara gittik ve Tanrı'ya şükür kazandık. Bu zafer, Galatasaray'ın tarihine geçti. Kupayı biz hak ettik. Arsenal kötü oynamamıştı, ellerinden geleni yaptılar ama bizi geçemediler."

Taffarel, bu zaferin ardından UEFA Süper Kupası'nda 'i 2-1 yendikleri maç için ise şunları söyledi:

"Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynuyorduk. Real Madrid'de bir sürü dünya yıldızı vardı. "Hadi çıkıp gücümüzü gösterelim" diyerek maça başladık. Bence o gün biz, onlardan daha iyiydik. Real Madrid gibi büyük bir takımı o şekilde yenmek şahane bir histi."

Hagi'nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunun altını çizen Taffarel, "Hagi olağanüstü bir futbolcu. Onun gibi bir futbolcu, tüm zamanların en iyileri arasında gösterilmeyi hak ediyor. Onun gibi şut çeken birini hiç görmedim. Oyun vizyonu ve pas kalitesi başka bir seviyedeydi. Diğer takımlarda olduğu gibi Galatasaray'da da çok güzel bir hiikaye yazdı. Bizim için anlamı büyüktü, başarımızın temel taşı oydu" dedi.

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Son olarak Galatasaray taraftarlarından övgüyle söz eden tecrübeli isim, "Galatasaray taraftarları tek kelime ile fantastik. Büyük bir fark yaratıyorlar. Taraftarlar, ne zaman ihtiyaç olsa takımı motive ediyor. Deplasmanda da sizinle beraberler. Bu söylediklerime inanmak için görmeniz gerek. Deplasmanda bile evde gibiyiz. UEFA Kupası'nda deplasmanda oynadığımız Dortmund maçını asla unutmayacağım. Herkes Dortmund taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu bilir; ama o maçta Galatasaray taraftarlarının sayısı onlardan fazlaydı" ifadelerini kullandı.