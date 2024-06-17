Tadic'ten Mourinho'yla ilgili ilk açıklama! 'Ne söylenebilir ki...'

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, yeni hocasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Avrupa Şampiyonası C Grubu maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Sırbistan'da kaptan Tadic, zorlu müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sırp yıldız, Fenerbahçe'deki yeni hocası Jose Mourinho'yla ilgili ilk kez

Ne söylendi?

İngiltere maçından sonra Tadic, "İngilizler maçın başından sonuna kadar bize geniş alanalar bıraktılar. Ancak, biz bu alanları değerlendirmek konusunda eksik kaldı. Doğru kelime bu; bize hücum etme fırsatı tanıdılar ama yapamadık" dedi.

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Yenilgiden dolayı üzgün olduğunu belirten Sırp yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm. Önümüzdeki maçlar için hesap yapmak zorunda değiliz. Kazanmalıyız. Her zaman mümkün olduğunca çok puan toplamak istersiniz. Slovenya'yı yenmeli ve yolumuza devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Tadic, bu sezon 65 maç oynayarak 10 büyük ligde en çok maça çıkan futbolcu olurken bu konuya da değindi.

"Her zaman fit olmalısınız"

Dusan Tadic,"Bu sezon kaç maç oynadım bilmiyorum. Kendimi hep hazırlıyorum, vücudumu koruyorum, sıkı çalışıyorum. En iyimi sahaya vermek istiyorum. Futbol bunu istiyor. Her zaman fit olmalısınız. Bu çok önemli. Bedeninize iyi bakmak zorundasınız." dedi.

Tadic'ten Mourinho sözleri!

Fenerbahçe'nin yıldızı son olarak yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili şöyle konuştu:

"Mourinho ile ilgili ne söylenebilir ki, o inanılmaz bir adam. Futbol tarihinin en büyüklerinden birisi, en önemli teknik direktörlerinden birisi. Çok çok iyi bir takım olacağız. Çok mutluyum. Jose Mourinho'ya da hoş geldin diyorum."