Dusan Tadic, NU.nl'ye verdiği dikkat çekici röportajla Robert Maaskant'ın öfkesini üzerine çekti. NEC'in 37 yaşındaki hücum oyuncusu, cuma günü takım arkadaşlarının seviyesini açıkça eleştirdi ve bu sözleri Maaskant'tan sert bir tepki görmesine neden oldu. Vurnon Anita da deneyimli eski Ajaxlı'nın açıklamalarına pek anlayış göstermiyor. Yorumcular, Tadic'in bu sözleri nedeniyle başının derde gireceğini düşünüyor.

Tadic, röportajda 2018 ile 2023 yılları arasında kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldiği Ajax dönemini ayrıntılı şekilde anlattı. Sırp oyuncu, eski kulübünden övgüyle söz ederken NEC'teki mevcut takım arkadaşlarının kalitesi konusunda ise çok daha az olumlu konuştu.

Özellikle Tadic'in kendisiyle takım arkadaşları arasındaki seviye farkını tanımlama biçimi ciddi yankı uyandırdı. "Etrafınızda daha zayıf oyuncuların olması işleri zorlaştırıyor. Sık sık hazırlayıcı aksiyonlar yapıyorum ama topu alamıyorum. Ya da bana geri verilmiyor. Demek ki beynim fazla hızlı çalışıyor" dedi tecrübeli oyuncu.

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada Tadic'e yoğun eleştiriler yöneltilmesine yol açtı. Cuma günü NOS Studio Sport Voetbal programında da röportaj geniş şekilde ele alındı; hem Anita hem de Maaskant, hücum oyuncusunun tavrına eleştirel yaklaştı.

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Anita, Tadic'in sözlerinin NEC kadrosu içinde sonuçsuz kalmayacağını düşünüyor. "Bence bu sözler NEC'te kollar açık şekilde karşılanmayacaktır" diyen Hollanda ve Curaçao'nun eski milli oyuncusu şöyle devam etti: "Bence bu soyunma odasında dolaşacaktır ve çocuklar bu konuda onunla konuşacaktır. Bu kabul edilemez."

Maaskant da Anita'nın eleştirilerine açık şekilde katılıyor ve hatta bir adım daha ileri gidiyor. "Umarım öyle olur. NEC soyunma odasında ona, 'Dostum, çeneni bir kapat da önce kendin göster' diyecek karakterler gerçekten vardır umarım" diyen NAC Breda, FC Groningen ve Helmond Sport'un eski teknik direktörü, tepkisini böyle dile getirdi.

Eski teknik adam, Tadic'in takım arkadaşlarını bu şekilde kamuoyu önünde değerlendirmesini uygunsuz buluyor. "Bunlar, takım arkadaşların hakkında yapacağın yorumlar değil."