Tadic Galatasaray maçında yok! İşte yerine oynayacak isim

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Tadic'in yerine oynatacağı futbolcuyu belirledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 0-0 berabere kaldığı Galatasaray mücadelesinin ardından Süper Kupa'da da karşılaşacağı ezeli rakibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Tadic'in son maçtaki düşük performansı nedeniyle o bölgede oyuna girdikten sonra Boey'i zorlayan futbolcusunu oynatacak.

İşte İsmail Kartal'ın tercihi!

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray karşısında oyuna girdikten sonra Sacha Boey’a karşı etkili bir futbol oynayan Joshua King’in, Süper Kupa finalinde Sırp yıldızın ilk 11’deki yerini alabileceği aktarıldı. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal’ın, King’in fiziksel anlamda Boey karşısındaki performansından çok memnun kaldığı bildirildi.

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Tadic'in performansı beğenilmedi

Sarı-Lacivertliler’de bu sezonun en formda oyuncularından biri olan Dusan Tadic, derbide beklentilerin çok altında kalan bir performans göstermişti.