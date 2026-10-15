Tadic'e NEC'deki takım arkadaşından eleştirel yanıt: "Henüz Ajax'tan tanıdığımız Dusan değil"

NEC kaptanı Tjaronn Chery, Dusan Tadic'in kısa sürede eski seviyesine dönmesini umuyor. Chery, Levski ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında bunu dile getirdi.

Tadic, şu ana kadar Nijmegen ekibinde beklenen etkiyi sınırlı ölçüde gösterebildi. Çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı ancak Dick Schreuder'in takımı adına henüz gol atamadı.

Tadic, NU.nl'ye Ajax'a duyduğu sevgiden ve takım arkadaşlarının "eksiklerinden" söz etmişti. "Sık sık atağı hazırlayan hamleler yapıyorum ama top bana gelmiyor. Ya da birkaç kez topa dokunulduktan sonra bana geri dönmüyor. Demek ki zihnim fazla hızlı çalışıyor. Bu bana ağır geliyor. Sık sık kendimle mücadele ediyorum ve o zaman kafamda fırtınalar kopuyor" demişti.

Tadic daha sonra ESPN'e açıklamasının iyi niyetli olduğunu söyledi. Chery de ona inanıyor. "Dusan'ı hem futbolcu hem de insan olarak tanıyorum. Benden farklı değil. NEC'e seviyeyi yükseltmek için geldi. Benim ve takımdaki diğer oyuncuların amacı da aynı. Sonuçta ne demek istediğini anlıyorum."

Yine de Chery, Eredivisie'ye döndüğünden beri eski seviyesine ulaşamayan Tadic'den daha fazlasını bekliyor. "Elbette pek çok meziyeti olduğunu görüyorsunuz. Topla çok güçlü ve çoğu zaman doğru çözümü buluyor. Henüz Ajax'tan tanıdığımız Dusan Tadic değil ama kısa sürede o seviyeye gelecek. O zaman takım için önemli olacak ve bizi daha üst bir seviyeye taşıyacak" dedi Chery.

Chery, Sırp oyuncunun gelişinden bu yana kendisi açısından pek bir şeyin değişmediğini belirtti. "Hayır, sonuçta hâlâ geçen yıl oynadığım gibi, aynı pozisyonda oynuyorum. Geçen yıl da farklı oyuncularla birlikte oynadım. Noé (Lebreton, editörün notu), Bryan (Linssen, editörün notu) ve birkaç oyuncu daha benim yanımda, forvetin arkasında oynadı."

"Bence birçok pozisyonda çok sayıda seçeneğimiz olması iyi bir şey" diye devam etti. "Evet, böyle bir pozisyonda iyi oyuncularla birlikte oynamak yalnızca iyi bir şey."