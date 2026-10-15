Tadic, 82. dakikada NEC taraftarından manidar bir mesaj aldı

Dusan Tadic, perşembe akşamı NEC ile Levski Sofya arasındaki Avrupa Ligi maçının 82. dakikasında oyundan çıkarken dikkat çekici bir tepkiyle karşılandı. Kramp nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan 37 yaşındaki Sırp oyuncu, gecenin erken saatlerinde hafif ıslıklar duyulmasına rağmen De Goffert'teki taraftarlardan büyük alkış aldı.

Tadic, Ajax - NEC (1-) maçı öncesinde herkesin hoş karşılamadığı bazı açıklamalar yapmıştı. Hücum oyuncusu, NU.nl'ye yaptığı açıklamada, "NEC'e tüm saygımla söylüyorum ama ben kupa kazanan kulüplerde oynamaya alışkındım. Ajax benim ölçütümdü ve hâlâ öyle" demişti.

Çok konuşulan sözleri nedeniyle Tadic'in Avrupa kupası maçında nasıl karşılanacağı merak konusuydu. Maç sırasında birkaç kez hafif ıslıklar duyuldu ancak eski Ajaxlı oyuncuya yönelik toplu bir ıslıklama olmadı.

82. dakikada oyundan çıkarken tribünlerin tepkisi belirgin biçimde olumluya döndü. Alkışları hemen fark eden Ziggo Sport yorumcusu Brent van Ooijen, "Yine biraz olsun affedildi" değerlendirmesinde bulundu.

Van Ooijen, son günlerde yoğun eleştirilere maruz kalan deneyimli hücum oyuncusu için övgü dolu sözler de söyledi. Yorumcu, "Çünkü dürüst, samimi. Kendisi gibi davranıyor, doğal" dedi ve ekledi: "Bunu açıkça söylemedi. Ama NEC için de elinden gelen her şeyi yapıyor."

Van Ooijen, gecenin erken saatlerinde Nijmegen'deki tribünlerden çok farklı bir tepki duymuştu. Tadic, ikinci yarının başında orta saha çizgisi civarında girdiği bir mücadeleyi kaybedince homurdanmalar ve ıslıklar yükselmişti.

Muhabir, "Taraftarlar Dusan Tadic'in her küçük hareketine eleştirel yaklaşıyor. Onlara göre Tadic'in kendini biraz kanıtlaması gerekiyor" demişti.



